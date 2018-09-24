صرف اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای اتصال نقش جهان به شبکه فیبرنوری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری‌ زاده صبح دوشنبه در مراسم افتتاح طرح شبکه فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان اصفهان با اشاره به اینکه این ورزشگاه نخستین ورزشگاه کشور در اتصال به فیبر نوری است، اظهار داشت: این طرح با اعتبار دو میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در این طرح همچنین ورزشگاه را مجهز به ۳۷ دوربین استاندارد کردیم که این کار با اتصالات فیبر نوری تا اتاق صدا و سیما انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات در نظر گرفته شده در این طرح نصب فیبر از ورزشگاه نقش جهان تا نخستین مرکز مخابراتی بوده است.

وی همچنین از نصب ۱۱ اکسس پوینت وای فای در این ورزشگاه برای سهولت در برقراری ارتباط خبر داد و گفت: انتظار داریم پاسخگوی نیاز این مکان باشد.