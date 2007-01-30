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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

همایش "درمان با قرآن؛ بیان دین و طب" در امارات برگزار می شود

نخستین همایش بین المللی "درمان با قرآن؛ بیان دین و طب" با هدف بهره گیری از آموزه های قرآن در درمان بیماریها و تطبیق آنها با مسائل علمی و پزشکی 10 تا 12 آوریل (فرودین ماه) در امارات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر طارق بن علی حبیب رئیس کمیته علمی همایش جهانی "درمان با قرآن؛ بیان دین و طب" با بیان اینکه این همایش اولین همایش در سطح جهانی به شمار می رود، گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی و استفاده از آموزه های نبوی در درمان با قرآن و اشاعه بیداری و اطلاع رسانی مردم نسبت به پیشرفتهای شرع خواهد بود تا به واسطه آن  مسائل روز پزشکی مورد بررسی قرار گیرند .

در این همایش سه روزه که فروردین 86 برگزار می شود، اندیشمندان بسیاری از علمای دینی، استادان دانشگاهها و درمان کنندگان با قرآن شرکت کرده و مسائل پزشکی مرتبط با قرآن و آثار پزشکی و روانی تشخیص نادرست را بررسی و به ارائه مسائلی برای پیشنهاد به درمان پیشگیری از بیماریهای جسمی و روحی می پردازند.

کد مطلب 441100

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