همایش "درمان با قرآن؛ بیان دین و طب" در امارات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر طارق بن علی حبیب رئیس کمیته علمی همایش جهانی "درمان با قرآن؛ بیان دین و طب" با بیان اینکه این همایش اولین همایش در سطح جهانی به شمار می رود، گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی و استفاده از آموزه های نبوی در درمان با قرآن و اشاعه بیداری و اطلاع رسانی مردم نسبت به پیشرفتهای شرع خواهد بود تا به واسطه آن مسائل روز پزشکی مورد بررسی قرار گیرند .

در این همایش سه روزه که فروردین 86 برگزار می شود، اندیشمندان بسیاری از علمای دینی، استادان دانشگاهها و درمان کنندگان با قرآن شرکت کرده و مسائل پزشکی مرتبط با قرآن و آثار پزشکی و روانی تشخیص نادرست را بررسی و به ارائه مسائلی برای پیشنهاد به درمان پیشگیری از بیماریهای جسمی و روحی می پردازند.