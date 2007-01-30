آمریکا پیشنهاد البرادعی درباره برنامه هسته ای ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، "الجاندرو ولف" ازاعضای هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد گفت :"مسیری برای تعلیق ارائه شده است و آن تعلیق فعالیتهای غنی سازی ایران است که توسط شورای امنیت پاسخ داده شده است . بنابراین بسیار مشخص است و در معرض تفسیر مجدد قرار نمی گیرد" .



محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه پیشنهاد کرد که برای حل موضوع هسته ای ایران، باید تعلیق غنی سازی اورانیوم و تعلیق تحریمهای شورای امنیت درباره برنامه هسته ای تهران به طور همزمان انجام شد .



شورای امنیت سازمان ملل متحد 23 دسامبر تحریمهایی را درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعمال کرد .



با جود اینکه آمریکا پیشنهاد البرادعی را رد کرد؛ ویتالی چورکین از پیشنهاد البرادعی استقبال کرد و گفت : همه اقدامات باید روشن شوند . من شخصا اظهارات آقای البرادعی را به عنوان یک یاد آوری بسیار مفید از مفاد مثبتی که در قطعنامه گنجانده می شود ، خواندم .



ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت روسیه که کشورش از متحدان قدیمی ایران است به تازگی در سفری به تهران قول داد که احداث نیروگاه هسته ای بوشهر به موقع تمام شود .