بنای ساختمان دادگستری گالیکش افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان در مراسم گشایش فضای اداری جدید شهرستان گالیکش اظهار کرد: ۸۰۰ متر مربع با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان به بنای دادگستری شهرستان گالیکش اضافه شد تا فضای اداری کافی برای پاسخگویی بهتر به مراجعان فراهم شود.

وی افزود: نمازخانه، بایگانی ریلی، کابل کشی شبکه شورای حل اختلاف برای ثبت سیستمی پرونده ها و افزایش سرعت رسیدگی ها، تأمین وسایل سرمایشی و گرمایشی و بازداشتگاه متهمان زن و مرد از دیگر مواردی بوده که در این شهرستان برای بهبود خدمات به مردم و کارکنان ایجاد شده است.

هاشمیان در ادامه گفت: اعتبار توسعه بنای دادگستری گالیکش و همه امکانات فراهم شده در این شهرستان از محل صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضروری تامین شده است.

وی به تلاش دادگستری برای استانداردسازی فضای اداری در همه حوزه های قضایی استان اشاره کرد و گفت: این اقدامات به منظور فراهم کردن بستر خدمت بهتر به مردم است و اگر همکاران ما در این بخش خوب عمل نکنند، این اقدامات چندان هم گره گشا نخواهد بود.

وی با تأکید بر این که خط قرمز ما رفتار نامناسب با مردم است افزود: مردم در زمان گرفتاری و مشکلات به دستگاه مراجعه می کنند پس ما باید تلاش کنیم با سعه صدر، هم گره از کارشان باز کنیم و هم شنونده خوبی برای دردها و مشکلاتشان باشیم.