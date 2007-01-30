ونزوئلا خواهان همکاری با ایران در زمینه ساخت هواپیماهای جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رائول ایسیس بادویل" وزیر دفاع ونزوئلا گفت که دو کشور همپیمان که مواضع آنها با موضع آمریکا تعارض دارد؛ در حال آماده کردن توافقنامه همکاری فنی نظامی هستند که بیش از همه در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین است.



اظهارات این مقام ونزوئلایی، اندکی پس از آن صورت گرفت که ایران از تصمیم خود برای ساخت هواپیمای بدون سرنشین خبر داد؛ محمود احمدی نژاد اوایل سال جاری میلادی به کاراکاس سفر کرده بود.



بادویل درکنفرانس مطبوعاتی در کاراکاس گفت : ونزوئلا به دنبال جلب حمایت لجستیکی کشورهای دوست به منظور حفظ سلاحهای خود به سبب خصومت و دشمنی آمریکا با این کشور است.



آمریکا یک سال پیش با تصمیم اسپانیا برای فروش هواپیماهای جنگی به ونزوئلا که در آن تجهیزات آمریکایی به کار رفته است، مخالفت کرد و علت مخالفت خود را ترس از به کارگیری آن برای برهم زدن ثبات منطقه ای از سوی نظام سوسیالیستی که هوگو چاوز رهبری می کند؛ اعلام کرد.



کاراکاس از واشنگتن به سبب خودداری از نگهداری جنگنده های اف 5 آمریکا که کاراکاس همزمان به قدرت رسیدن چاوز، آنها را از واشنگتن خریداری کرد؛ انتقاد کرده است.



بادویل گفت : این نکته که ونزوئلا جنگنده هایی را که به تسلیحات خود افزوده است؛ به حمایت لجستیکی و نگهداری نیاز دارند؛ محرمانه نیست.



سال گذشته ، ونزوئلا با هدف مقابله با نفوذ آمریکا و گوناگونی منابع سلاحهای خود، 24 فروند جنگنده سوخو-30، 53 فروند بالگرد نظامی از نوع ام ای -24 و یکصد هزار قبضه سلاح کلاشینکف خریداری کرد.