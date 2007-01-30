اعتبار پلیس به قدرت عمل و سلامت آن است / نیروی انتظامی باید مقوله "سلامت اجتماعی" را سرلوحه قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی پورمحمدی در جریان بازدید از سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، از 15 غرفه نمایشگاه دایمی این سازمان نیز بازدید به عمل آورد.

وزیر کشور ، با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این نمایشگاه ، خاطرنشان کرد: ماموریت‌ های ناجا ، ماموریت‌ های مهمی است و باور من این است که جزو وسیع ترین ، سخت‌ ترین و حساس ‌ترین ماموریت‌ های دولت است و هیچ حوزه‌ ای به این گستردگی و سختی چنین ماموریت‌ های پر عوارض و تهدیدی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در دنیا اعتبار پلیس به توانایی ، قدرت عمل و عکس ‌العمل و سلامت آن است ، اظهار کرد: از این لحاظ، خوشبختانه در سال ‌های اخیر به ویژه بعد از ادغام، ناجا رشد و توسعه خوبی پیدا کرده و موقعیت اعتباری نیروی انتظامی از جهت جایگاه اجتماعی و اعتماد مردم به آن که بزرگ ترین نعمت است ، افزایش یافته است.

پورمحمدی همچنین افزود: "سلامت اجتماعی" که با "امنیت اجتماعی" متفاوت بوده ، یکی از مقوله‌ هایی است که ناجا باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهد و یک تعریف جامع و مانع از آن مدون شود.

وی با بیان اینکه هر تعریفی که برای نیروی انتظامی بکنیم ، به همان میزان اهمیت حفا و عقیدتی سیاسی زیادتر می شود ، گفت: در این نمایشگاه دیدم که نگاه، نگاه جامعی است و همه ابعاد مورد توجه است و باید یک سری امکانات فراهم تا کارهای قوی‌ تر ارایه شود.

وزیر کشور با برجسته خواندن نقش عقیدتی سیاسی به ویژه در سلامت اجتماعی ، تصریح کرد: فکر می ‌کنم این مهم باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد. هم فرماندهی و هم ما باید به تحرک بیشتر عقیدتی سیاسی اعتنا و توجه کنیم ؛ چون در بالا بردن راندمان و اثرگذاری ناجا تاثیر زیادی دارد و یک پلیس خوب و قوی مطمئن ، بیشتر از یک پلیس متوسط کار می کند.

پورمحمدی گفت: از موفقیت ناجا خوشحالم و کاهش تخلفات درون‌سازمانی موفقیت‌ آمیز است و رضایت ‌مندی عمومی مردم از ناجا جای خوشبختی دارد.