ما هم با ۵۰-۵۰ شدن دربی مخالف بودیم/ نظر شورای تامین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی بعد از حضور در مراسم درگذشت مجید غلام نژاد بازیکن سابق باشگاه استقلال در اظهاراتی درباره درگذشت آن مرحوم بیان داشت: ایشان بازیکن بسیار خوب و خوش اخلاق بودند. روحشان شاد باشند. امیدوارم تا بازیکنان در قید حیات هستند قدردان آنها باشیم. از طرف خودم، باشگاه استقلال و بازیکنان باشگاه به بازماندگان آن مرحوم، تسلیت می‌گویم.

وی درباره دربی پایتخت گفت: امیدوارم بازی خوب و تماشاگر پسندی را شاهد باشیم و در نهایت ما پیروز شویم. قطعا ما روز به روز بهتر می‌شویم.

فتحی درباره امتیازات از دست رفته و ادامه راه استقلال گفت: ما نیاز به هماهنگی داریم و قطعا بهتر می‌شویم. مطمئن باشید جبران می کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که فتاحی مدعی شده او مخالف برگزاری بازی دربی به صورت ۵۰-۵۰ بوده است، اظهار کرد: این تصمیم شورای تامین بود و هیچکسی نظر موافق نداشت و همه مخالف بودند.