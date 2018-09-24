  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

سرپرست باشگاه استقلال:

ما هم با ۵۰-۵۰ شدن دربی مخالف بودیم/ نظر شورای تامین بود

ما هم با ۵۰-۵۰ شدن دربی مخالف بودیم/ نظر شورای تامین بود

سرپرست باشگاه استقلال می‌گوید با نظر شورای تامین، جایگاه تماشاگران در دربی پایتخت ۵۰-۵۰ شد و هیچ کس با این نظر موافق نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی بعد از حضور در مراسم درگذشت مجید غلام نژاد بازیکن سابق باشگاه استقلال در اظهاراتی درباره درگذشت آن مرحوم بیان داشت: ایشان بازیکن بسیار خوب و خوش اخلاق بودند. روحشان شاد باشند. امیدوارم تا بازیکنان در قید حیات هستند قدردان آنها باشیم. از طرف خودم، باشگاه استقلال و بازیکنان باشگاه به بازماندگان آن مرحوم، تسلیت می‌گویم.

وی درباره دربی پایتخت گفت: امیدوارم بازی خوب و تماشاگر پسندی را شاهد باشیم و در نهایت ما پیروز شویم. قطعا ما روز به روز بهتر می‌شویم.

فتحی درباره امتیازات از دست رفته و ادامه راه استقلال گفت: ما نیاز به هماهنگی داریم و قطعا بهتر می‌شویم. مطمئن باشید جبران می کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که فتاحی مدعی شده او مخالف برگزاری بازی دربی به صورت ۵۰-۵۰ بوده است، اظهار کرد: این تصمیم شورای تامین بود و هیچکسی نظر موافق نداشت و همه مخالف بودند.

کد مطلب 4411044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها