روحیه ایمان و اخلاص باعث پیروزی در جنگ تحمیلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم صبح امروز دوشنبه در اجتماع بزرگ رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و طلاب حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) شهرستان بناب به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تأکید بر اینکه ایران و ایرانی دشمن را تحقیر کرد و در این راه خون های زیادی را تقدیم کرد؛ افزود: باید دوران دفاع مقدس برای همشه به عنوان سد افتخار کشور زنده نگه داشته شود.

وی دفاع مقدس را عامل اقتدار و عزت ایران دانست و گفت: اگر در هر موضوعی و در هر حوزه ای وحدت و یکپارچگی ملی داشته باشیم، دشمن موفق به نفوذ و ضربه زدن به ملت ایران نخواهد بود.

این یادگار دوران هشت سال دفاع مقدس با بیان فرازهایی از سخنان امام راحل(ره) در خصوص دفاع مقدس اظهار کرد: هر کسی که با تاریخ جنگ آشنایی دارد می داند در هیچ مقطع و موقعیتی با این عظمت نمی توانید نشان دهید که در دفاع به فرمان مرجع و به فرمان رهبر لبیک گفته شود.

سردار خرم سپس وحدت را تنها نقطه قوت ایران اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اینکه با این اتحاد دشمن توان مقابله با ما را نخواهد داشت؛ تأکید کرد: دفاع مقدس باعث شد تا گام های بلندی را به سوی خودکفایی برداریم.

وی افزود: اگر بخواهیم در عرصه های دیگر نیز پیروز شویم تنها راه رسیدن به این پیروزی و موفقیت وحدت، یکپارچگی و حرکت حول محور ولایت است.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی تنها راه رسیدن به توسعه و پیشرفت در کشور را در گرو امنیت دانست و گفت: اگر امنیت در کشور حاکم باشد، دستیابی به تمام اهداف مورد نظر دور از دسترس نیست ولی اگر امنیت در کشور دچار خدشه شود، آن موقع باید بجای جنگ با دشمنان تکفیری در مرزهای کشور، در داخل شهرها به جنگ با آن ها بپردازیم.