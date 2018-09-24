آتشفشان بزرگ ایسلند فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، دانشمندان هشدار داده اند آتشفشانی در ایسلند فعال می شود که انفجار و خاکسترهای آن بسیار گسترده تر از نمونه های قبلی است.

آتشفشان Katla که آتشفشانی خطرناک نام گرفته مقادیر انبوهی دی اکسید کربن به خارج فرستاد است. این امر نشان می دهد اتاق های مواد مذاب آن به سرعت در حال پرشدن است.

محققان معتقدند انفجار آن حتی از آتشفشان Eyjafjallajokull در ۲۰۱۰ میلادی عظیم تر است. انفجار Eyjafjallajokull سبب شد ابرهایی از خاکستر در هوا منتشر شود و در نتیجه آن پروازهای هوایی قاره اروپا مختل شد. هزاران مسافر در نتیجه انتشار خاکستر در سراسر اروپا سرگردان شدند.

به هرحال دانشمندان معتقدند Katla سه برابر بیش از Eyjafjallajokull خاکستر تولید می کند.

سارا بارسوتی یکی از محققان سازمان هواشناسی ایسلند در این باره می گوید: نمی توان زمان انفجار آتشفشان را مشخص کرد. اما می دانیم اتفاق می افتد.

به گفته او سطح اختلالی که این آتشفشان ایجاد می کند به شدت انفجار و جهت بادها بستگی دارد.

این درحالی است که تحقیق دانشمندان دانشگاه لیدز نشان می دهد Katla روزانه بین ۱۲تا ۲۴ کیلوتن دی اکسید کربن تولید می کند.