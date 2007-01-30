زمان نقد و بررسی کتاب "فلسفه تجدد" تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بحثهای کتاب "فلسفه و تجدد" بر اساس محوریت مسئله رابطه احتمالی فسلفه با اصول حاکم بر عصر روشنگری تحریر و تنظیم شده اند و طبیعی است که به افکار منورالفکران آن عصر و به معنایی که از فلسفه افاده می کرده اند توجه شده و در درجه اول نحوه استفاده خاص آنها از فلسفه مورد نظر بوده است .

چه در گزارشهایی که آنها از تحولات علمی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی زمانه داده اند و چه در موضع گیریهایشان که گرایش جدید فرهنگی را به عنوان وسیله ای برای پرده پوشی از نیات پنهانی خود به فلسفه متوسل شده اند.

این نشست در خیابان جمهوری، ضلع جنوب ‌شرقی میدان استقلال (مخبرالدوله) طبقه اول سالن اجتماعات مؤسسه انتشارات امیرکبیر از ساعت 3 تا 5 بعد ازظهر برگزار می شود.