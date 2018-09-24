«الجبهه العربیه التقدمیه» لبنان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، حزب «الجبهه العربیه التقدمیه» لبنان در محکومیت حادثه تروریستی اهواز بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این حزب در بیانیه خود ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: این ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که دستور انجام اقدام جنایتکارانه در اهواز را صادر کردند.

این حزب لبنانی همچنین اعلام کرد که در کنار دولت و ملت ایران می ایستد و با خانواده های قربانیان حادثه تروریستی اهواز همدردی می کند.

الجبهه العربیه التقدمیه همچنین حمایت های جمهوری اسلامی ایران از فلسطین، سوریه و یمن را ستود.