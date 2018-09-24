  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

ضمن ستایش حمایت‌های تهران از مقاومت؛

«الجبهه العربیه التقدمیه» لبنان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

«الجبهه العربیه التقدمیه» لبنان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

حزب «الجبهه العربیه التقدمیه» لبنان با صدور بیانیه ای حمله تروریستی اهواز را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، حزب «الجبهه العربیه التقدمیه» لبنان در محکومیت حادثه تروریستی اهواز بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این حزب در بیانیه خود ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: این ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که دستور انجام اقدام جنایتکارانه در اهواز را صادر کردند.

این حزب لبنانی همچنین اعلام کرد که در کنار دولت و ملت ایران می ایستد و با خانواده های قربانیان حادثه تروریستی اهواز همدردی می کند.

الجبهه العربیه التقدمیه همچنین حمایت های جمهوری اسلامی ایران از فلسطین، سوریه و یمن را ستود.

کد مطلب 4411117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها