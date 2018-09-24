۵۰ برنامه قرآنی ویژه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح دوشنبه در جمع فعالان قرآنی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس ایثارگران به‌ویژه شهدای گرانقدر رشادت های بی نظیری از خود به یادگار گذاشتند که می بایست در طول این هفته مورد توجه همه مردم به‌ویژه قرآنیان قرار گیرد.

وی افزود: امروز همه ما موظف هستیم ضمن ارج نهادن به شهدا، امام بزرگوار و همه کسانی که در هشت سال دفاع مقدس جهاد کردند، در راستای ادامه راه آنان از هیچ کوششی دریغ نورزیم و در این هفته می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب فعالیت‌های متنوعی به‌ویژه در حوزه قرآنی اجرا شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به آمادگی اتحادیه موسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت و نیز موسسات و خانه های قرآنی استان جهت باشکوه تر کردن برنامه های هفته دفاع مقدس با اجرای فعالیت های متنوع قرآنی گفت: بیش از ۵۰ ویژه برنامه قرآنی توسط تشکل های شاخص قرآنی استان در هفته دفاع مقدس به اجرا در می آید.

وی برگزاری نمایشگاههای دفاع مقدس، دیدار با خانواده معظم شهداء، ایثارگران و جانبازان و آزادگان و تجلیل از خانواده شهدای قرآنی، غبارروبی قبور مطهر شهداء، برگزاری محافل انس با قرآن در جوار قبور مطهر شهداء و برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی را از برنامه های تشکل های قرآنی در این هفته ذکر کرد.

ناصری شناسایی پیشکسوتان، معلمان و قاریان ایثارگر و تجلیل از آنان، برپایی نمایشگاه تصاویر شهدای قرآنی در مدارس و حضور رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس در محل فعالیت موسسات و خانه های قرآنی و خاطره گویی برای قرآن آموزان را از دیگر برنامه های مهم این هفته در سطح استان ذکر کرد.