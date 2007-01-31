یکپارچگی مسلمانان عاملی برای ترقی و پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر عصام البشیر دبیر کل مرکز جهانی اعتدال نسبت به افراط برخی از افراد در عصر معاصر هشدار داد و گفت: تعرضات و بحرانهایی که جهان اسلام با آن مواجه شده، نیازمند تدابیری اساسی است تا به واسطه آن در برخی از امور تعدیل شود.

وی با بیان اینکه خروج جهان اسلام از بحرانهای کنونی و نجات مسلمانان از حالتهای عقب ماندگی و رسیدن به پیشرفت و ترقی نیازمند همکاری، همبستگی و اتحاد مسلمانان است، تصریح کرد: مسلمانان باید در راستای توسعه و پیشرفت به سرعت عمل کنند تا با اسلحه عصر مانند علم، صنعت، تکنولوژی و تمدن به توانایی رسیده، مسلح شوند و بتوانند هویت اسلامی خود را به دست آورند.

دکتر عصام البشیر افزود: برخی افراد به منظور رسیدن به پیشرفت و ترقی از تمدن غرب و هویت اروپایی بهره مند می شوند و آن را کوتاهترین راه برای رسیدن به پیشرفت و ترقی قلمداد می کنند.

دبیر کل مرکز جهانی اعتدال در ادامه از مسلمانان خواست تا در شرایط فعلی به دین خود تمسک جسته، میانه روی را حفظ کرده، در همه امور دینی و دنیایی اعتدال را سرلوحه امور خود قرار داده و از افراط و غلو دوری کنند .