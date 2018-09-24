به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاوشی ظهر دوشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی دفتر آیتالله شاهچراغی بابیان اینکه دشمنان انقلاب با به رخ کشیدن ناکارآمدی نظام کمر به همت نابودی انقلاب بستند، ابراز داشت: در این شرایط گاهی نظام خودمان نقطهضعف را ایجاد میکنیم که باید با پرهیز از خودزنی به مردم امید دهیم.
وی بابیان اینکه به برکت انقلاب و امام این نظام احیا شد، افزود: باید برای برپایی اهمیت مراسم چهلسالگی انقلاب با زبان مردم سخن بگوییم تا این نسل متوجه دستاوردها و خدمات صورت گرفته در این چهار دهه شود حتی خود مخالفان نیز قبول دارند که اگر خرابکاری وجود دارد از خودمان است و آنها برای ما تعیین تکلیف نمیکنند.
دشمن به دنبال مایوس کردن مردم
استاندار سمنان بابیان اینکه ایران تنها جایی به شمار میرود که روستاهای آن از امکانات اولیه برخوردار است، ابراز داشت: خدمات و دستاوردهای دولت آنقدر برای ما تکرار شده که این جزئیات دیگر جلو چشم ما نمیآید و در این شرایط برخی تنها اقدامات صورت گرفته دوران پهلوی را به نسل جدید بازگو میکنند درحالیکه دوران هشت سال دفاع مقدس و جلوگیری از فتح سهروزه تهران کمتر عنوان میشود و این کملطفی را خودمان ایجاد میکنیم.
چاوشی بابیان اینکه دولت ستون فقرات نظام است و پشتیبانی از آن ضروری است، تصریح کرد: در شرایطی که موجودیت نظام و هویت جمهوری اسلامی مطرح است اگر خداینکرده دچار اختلاف شویم همه بازنده هستیم.
وی بابیان اینکه فضای مجازی پرخطر است و دشمن از این طریق علیه ما سمپاشی میکند، افزود: دشمن شبانهروز برای مأیوس کردن مردم تلاش میکند و اگر ناخواسته به آن دامن بزنیم کمک به دشمن است، در شرایطی که دشمن جنگ تمامعیار خود را در فضای مجازی شروع کرده باید به دنبال حل مسائل و مشکلات موجود باشیم.
ضرورت اتخاذ راهبردهای مناسب
استاندار سمنان بابیان اینکه در فضای مجازی پرخطر انعکاس اخبار و تحولات توسط رسانهها قابلتقدیر است، ابراز داشت: آمریکا و ترامپ به دنبال قدرتنمایی در منطقه هستند زیرا ما آنها را نهتنها از ایران بلکه از منطقه بیرون راندیم و دنبال جبران و ضربه زدن به موجودیت انقلاب هستند.
چاوشی بابیان اینکه دشمنان با آرمانهای ظهور مشکلدارند، تصریح کرد: حادثه اهواز نشان داد در شرایطی که منافقات و دشمنان با کشورهای حاشیه خلیجفارس همپیمان شدند نیاز به همدلی و وحدت بیشتری داریم.
وی بابیان اینکه امروز چشم دنیا به چهلسالگی انقلاب دوختهشده است و باید برای برگزاری این جشن راهبردهای مناسب اتخاذ کرد، افزود: آنهایی که فکر میکنند انقلاب چهلسالگیاش را نخواهد دید کور خواندهاند به لطف خدا ۴۰۰سالگی این انقلاب را هم جشن خواهیم گرفت زیرا این انقلاب به انقلاب مهدی موعود متصل خواهد شد.
استاندار سمنان بابیان اینکه باید قبل از برگزاری مراسم چهلسالگی انقلاب به دلجویی از مردم بیندیشیم، ابراز داشت: باید در چهل سالگی انقلاب زمینه حضور و مشارکت هر چه بیشتر مردم را فراهم کرد و همچنین کوشید تا با برنامهریزی مناسب بدون ایجاد حسابکتاب دولتی ارزشها و مفاهیم دفاع مقدس را بهدرستی به نسل جدید انتقال دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بر ضرورت مشخص شدن کار هر دستگاه اجرایی و نهاد برای برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب تأکید شد.
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