استفاده درست از ظرفیت گردشگری سبب رونق اقتصادی گیلان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صبور صبح دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد بازدید از اجرای طرح های سالم‌سازی دریا را به منظور ایراد گرفتن از دستگاهها ندانست و اظهارکرد: با رغم تلاش صورت گرفته از سوی همه دستگاه‌ها اجرای این طرح هنوز با اشکال و نواقصی همراه است.

وی با تأکید بر اینکه نواقص شناسایی شده و قطعا به مسئولان مربوطه انتقال داده می شود، افزود: بازدید و نظارت های مستمر از اجرای این طرح ها مطمئنا به اصلاح امور و ساماندهی سواحل کمک می کند.

مسئول بازرسی طرح های سلامت دریا در وزارت کشور با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری، گفت: این حوزه یکی از مهم ترین ارکان های اقتصادی مقاومتی بوده و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می کند. باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی در ادامه به ظرفیت های استان گیلان در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: در ستاد ساماندهی سواحل باید تلاش شود تا به بهره برداری از این ظرفیت ها کمک کرده و برای آن برنامه ریزی شود.

صبور با بیان اینکه بهره گیری صحیح از ظرفیت های بکر و خدادادی این استان می تواند به افزایش اقبال عمومی مردم برای سفر به گیلان کمک کند، تصریح کرد: جذب گردشگری و توسعه حوزه گردشگری به رونق اقتصادی استان گیلان شتاب بیشتری می دهد.

وی تأکید کرد: جلب و جذب گردشگر، اقبال عمومی مسافران و گردشگران، اصلاح امور و پایا بودن آن از مهم ترین اهداف در استفاده بهینه از سواحل است.

مسئول بازرسی طرح های سلامت دریا در وزارت کشور در ادامه با قدردانی و تشکر از تلاش مسئولان شهرستان رودسر در اجرای طرح سالم‌سازی دریا، اظهار کرد: نظارت و بازرسی از اجرای این طرح ها نشان می دهد از نظر علمی و تشکیلاتی فعالیت موثری صورت گرفته است.

اجرای طرح گردشگری با سرمایه گذاری خارجی در رودسر

در ادامه این جلسه سرپرست فرمانداری رودسر نیز از سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی یک سرمایه گذار خارجی در ساخت یک مجتمع گردشگری در سواحل این شهرستان خبر داد، تأکید کرد: باید در اجرای تفاهم نامه این پروژه حرایم حفظ شود.

علی وارسته با اشاره به اجرای این طرح در چهار فاز، افزود: دو فاز نخست این پروژه ظرف سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه باید با برنامه ریزی مناسب زمینه ماندگاری مسافر در سواحل شهرستان رودسر ایجاد شود، گفت: تحقق این امر مستلزم وجود برنامه ریزی دقیق، ایجاد سازه ها و امکانات مناسب است.

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به این این شهرستان دارای ۴۵ کیلومتر نوارساحلی است، یادآورشد: سه طرح سالم‌سازی در رودسر، کلاچای و چابکسر اجرا شد.