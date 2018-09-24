وظیفه امروز مبلغین تبلیغ اسلام انقلابی و عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده پیش از ظهر دوشنبه در ویژه برنامه این اداره کل به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن گرامی داشت این هفته و تقارن آن با ایام عزای حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، هم چنین آغاز سال تحصیلی مدارس و مراکز آموزشی ، اظهار امیدواری کرد بهار علم با بهار معنویت و اعمال صالح همراه با جدیت و پشتکارعلمی همگان به خصوص همکاران، قرین باشد.

بزرگترین مدال افتخار برای ما این است که در مسیر اطاعت و بندگی خدا باشیم

نوری زاده در ادامه با استناد به آیات و روایات به بیان عواملی که موجب عزت و ذلت بندگان خدا می شود، پرداخت و گفت: طبق بیان قرآن کریم، اگر دنبال کسب عزت هستید تمام عزت را در خانه خدا پیدا می کنید ، طبق آیه ۱۰ سوره فاطرکه می فرماید؛ من کان یریدالعزه فلله العزه جمیعا؛ و آیه ۶ سوره یونس که ان العزه لله جمیعا، بنابراین اگر به دنبال عزت، اعتبار، وجاهت، موقعیت هستیم همه اینها در خانه خدا یافت می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران افزود: بزرگترین مدال افتخار برای ما این است که در مسیر اطاعت و بندگی خدا باشیم عزت به معنای ارجمندی، اعتبار و گرامی داشته شدن در مقابل ذلت به معنای خواری و پستی است.

نوری زاده، در بیان عواملی که موجب عزت و ذلت می شود، اظهار داشت: طبق آیات و روایات اولین عامل عزت، بندگی و اطاعت خداست، و رمز ورود به بندگی، پذیرش اسلام است که مراحلی دارد و مرحله اول آن اقرار به زبان است، اگر بخواهیم اسلام را ارتقا ببخشیم وارد مرحله دوم می شویم که ایمان است، یعنی تصدیق قلبی و عمل به ارکان، و ارتقای ایمان ، تقوا است و مرحله بعد یقین است.، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛ آنقدر خدا را عبادت کند که به مرحله یقین برسد، البته برخی مفسرین یقین را به مرگ تعبیر کرده اندیعنی مرگ است که انسان را به یقین می رساند و متوجه می شود که کجا زندگی می کرده و چگونه انسانی بوده است.

خون شهدا نمی گذارد انقلاب از مسیر خود منحرف شود و مردم، حسین زمان و ولایت فقیه را تنها بگذارند

وی در ادامه همین مطلب بیان داشت: پس از طی این مراحل ، انسان بین افراد صالح ورود می کند ، کسانی که وجودشان خیر و برکت است و همراه بودن با انها ، انسان را با عزت می کند و وجود مبارک امام حسین علیه السلام سراسر وجاهت و نورانیت است، در زیارت عاشورا می خوانیم؛ اللهم اجعلنی عندک وجیهاً بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الآخره، در هفته دفاع مقدس یاد می کنیم از مجاهدانی که به درجه شهادت و جانبازی نائل آمدند، اینها به چه کسی تأسی کردند؟ وجاهت و مقامی که برایشان قائل هستیم به این دلیل است که با امام حسین معامله کردند و در مسیر او حرکت کردند و خداوند به آنها این وجاهت را مرحمت کرد به طوری که هر جا نام شهدا برده می شود، یاد همه ارزش ها و خوبیها و یاد شهدای کربلا می افتیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: امروز اگر بخواهیم به این وجاهت برسیم، مسیر همین است ، حرکت در مسیر ارزش ها یعنی راه امام حسین(ع)، دشمنان اسلام در صدد از بین بردن نام اسلام و اصل اسلام و دیگر حاکمیت دینی موفق یعنی انقلاب اسلامی است . با بررسی و توجه به شاخصه ها، انقلاب اسلامی ، انقلاب موفقی بوده ، در دهه ۶۰ و ۷۰ با وجود همه هجمه های دشمنان، شاهد پرورش امثال شهید حججی ها هستیم، آیا این موفقیت نیست؟ در تمامی این سالها تقریباً ۲۴۰ هزار شهید تقدیم اسلام کردیم، خون شهدا نمی گذارد انقلاب از مسیر خود منحرف شود و نمی گذارد مردم، حسین زمان و ولایت فقیه را تنها بگذارند.

وی، تأکید کرد: مردمی که امام حسین دارند همه چیز دارند ، باید مراقب باشیم نام ، یاد و روحیه انقلابی گری را از ما نگیرند. وظیفه امروز ما ، تبلیغ اسلام انقلابی است، اسلامی که الگوی او مکتب عاشورا و ابا عبدالله است.