کریمی هنوز سلامتی خود را بازنیافته است/ هارگریوز مقابل بوخوم به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، درخشش علی کریمی در بازی های دوستانه میان فصل بایرن مونیخ باعث شد تا فیلیکس ماگات از این بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی تیمش برابر بورسیا دورتموند استفاده کند هرچند که مصدومیت وی از ناحیه کشاله ران باعث شد تا از دقیقه 61 جای خود را به لوکاس پودولسکی بدهد.

آسیب دیدگی کریمی هنوز به طور کامل برطرف نشده و احتمالا این بازیکن در بازی امشب مقابل بوخوم نیز جایی در ترکیب اصلی نخواهد داشت.

سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ پیش بینی کرد این تیم با ترکیب کان، سانیول، لوسیو، فان بویتن، لام، حسن صالی حمیدزیچ، فان بومل، اوون هارگریوز، شواین اشتایگر، پیزارو و ماکای به مصاف آبی پوشان بوخوم خواهد رفت.

نقطه عطف این بازی می تواند بازگشت اوون هارگریوز به میدان باشد. او که در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی از ناحیه پا دچار شکستگی شد پس از ماه ها به میدان بازمی گردد و این می تواند خبری خوش برای قرمزپوشان مونیخی باشد که پس از جدایی میشائیل بالاک به شدت در خط میانی تضعیف شده اند.