زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ در مقیاس ریشتر شهر پاتاوه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه ظهر دوشنبه اتفاق افتاده است.

عمق زمین لرزه ۷ کیلومتری زمین گزارش شده است.

از خسارات احتمالی زمین لرزه هنوز گزارشی منتشر نشده است.