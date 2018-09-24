زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ در مقیاس ریشتر شهر پاتاوه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه ظهر دوشنبه اتفاق افتاده است.
عمق زمین لرزه ۷ کیلومتری زمین گزارش شده است.
از خسارات احتمالی زمین لرزه هنوز گزارشی منتشر نشده است.
یاسوج- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ در مقیاس ریشتر شهر پاتاوه در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه ظهر دوشنبه اتفاق افتاده است.
عمق زمین لرزه ۷ کیلومتری زمین گزارش شده است.
از خسارات احتمالی زمین لرزه هنوز گزارشی منتشر نشده است.
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