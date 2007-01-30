کشورهای عربی با سیاستهای آمریکا بر ضد ایران همراهی نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علامه محمد حسین فضل الله امروز در مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی در بیروت همچنین به کشورهای عربی هشدار داد آنچه را که آمریکا در صدد انجام آن ( بر ضد ایران) است پوشش ندهند.



وی در اشاره به عواقب ناگوار و غیر قابل تصور هرگونه ماجراجویی نظامی احتمالی بوش بر ضد ایران گفت : ماجراجویی آینده بوش در زمان ومکان مشخصی نخواهد بود و پاسخ به این ماجراجویی نیز به یک دایره مشخصی محدود نمی شود.



علامه فضل الله افزود : رژیم های منطقه خلیج فارس باید به هوش باشند که هرگونه جنگ بر ضد ایران ممکن است آنها را نیز هدف قرار دهد، بنابراین با حمایت ازآمریکا یا پوشش اقدامات یا تسهیل ماجراجویی این کشوردر اشتباه دیگری قرار نگیرند .

کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از همپیمانان اصلی آمریکا در منطقه به شمار می روند.



علامه فضل الله از مردم آمریکا خواست که عمیقا درباره این مسئله بیندیشند که دولت بوش با تمام جنون و بلندپروازیهای بی حد و حصرش به ویژه به منظور خونریزی و ویرانی در منطقه، کشورشان را به کجا می برد.



جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته ادعا کرده بود که مردم ایران به سبب بلندپروازی های هسته ای رهبرانشان با محرومیت روبرو خواهند شد . وی بار دیگر اتهامات بی پایه و اساس خود علیه تهران مبنی بر دخالت در عراق را تکرار کرد.



وی همچنین برای منحرف کردن نگاههای جهانیان از دخالتهای آشکار آمریکا در امور داخلی لبنان، ایران و سوریه و حزب الله را به برهم زدن ثبات لبنان متهم کرد.