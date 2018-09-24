هر گردشگر سلامت ۳ برابر یک گردشگر معمولی ارزآوری دارد

به گزارش خبرنگارمهر، سید جواد حسینی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه گردشگری سلامت اظهار کرد:اولین ماموریت کارگروه،تدوین و تصویب حلقه های زنجیره خدمات به گردشگران سلامت است و در دومین گام تمامی دستگاههای این حوزه برنامه ها، فعالیت ها، مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه خواهند کرد تا بتوانیم در این عرصه برای افزایش کیفیت و استاندارد کار ، ورود مؤثر داشته باشیم.

وی افزود:گردشگری سلامت ۱۰ درصد ارزش افزوده گردشگری را در جهان به خود اختصاص می دهد در حالی که در استان این مقدار به کمتر از یک درصد می رسد.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: درمشهد وجود نورانی امام هشتم (ع) عامل اصلی جذب زائران داخلی و خارجی است اما در کنار گردشگری زیارت انواع دیگر گردشگری از جمله گردشگری سلامت وجود دارد که باید به آن توجه شود.

وی گفت: در استان و به ویژه مشهد مقدس بنا به دلایل زیادی گردشگری سلامت می تواند رونق داشته باشدکه از جمله آن ها این است که این کلانشهر دارای زیرساخت ها و تأسیسات و تجهیزات مهم بیمارستانی در حوزه سلامت است.

حسینی تاکید کرد:وجود نیروهای انسانی متخصص در رشته های مختلف در زمینه سلامت و وجود مضجع نورانی رضوی از دیگر عواملی است که بسیاری از مردم را با نگاه سلامت معنوی و با تکیه بر بحث شفاعت به سمت خود می کشد.

وی بیان کرد: تعرفه های پزشکی ارزان، وجود مراکز اقامتی مناسب، امکانات حمل و نقل و فرودگاهی در کنار جاذبه های گردشگری فرهنگی ، تاریخی و طبیعی در استان، به عنوان ظرفیت هایی حوزه گردشگری سلامت است که می تواند تبدیل به یک فرصت استثنایی شود.

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تاکید کرد:هر گردشگر سلامت، سه برابر یک گردشگر معمولی ارزآوری دارد و گردشگری سلامت در چند حوزه قابل برنامه ریزی است حوزه اول درمانی و طبیعی است که شامل استفاده از منابع درمانی، مثل چشمه های آبگرم معدنی، لجن درمانی ، گیاهان دارویی ، طب سنتی و استفاده از هوای سالم می شود.

حسینی افزود:حوزه دوم گردشگری تندرستی یا پیشگیرانه است شامل اقامت در دهکده های سلامت ، فیزیوتراپی ، ماساژ ، یوگا وپزشکی درمانی است و حوزه سوم مانند تشخیص ، معالجه ، درمان و گردشگری سلامت مانند خانه سالمندان ، مراکز بازتوان بخشی که این فرصت ها و برکت های حوزه گردشگری سلامت است .