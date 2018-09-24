معافیت کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل دفتر مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف است.

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه ردیف ۷۵۷۱۹۳/ ۹۷/ ۲۱۴ مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۷ در خصوص فهرست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۰۷۶۶ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی ذیل ردیف تعرفه های ۰۴۰۵۱۰۲۰ و ۰۴۰۵۹۰۰۰ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب به گمرکات و واحدهای تابعه نسبت به حسن اقدام آن نیز نظارت کافی اعمال نمایند.