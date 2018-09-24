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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

گمرک ابلاغ کرد؛

معافیت کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

معافیت کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

گمرک معافیت کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل دفتر مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف است.

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه ردیف ۷۵۷۱۹۳/ ۹۷/ ۲۱۴ مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۷ در خصوص فهرست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۰۷۶۶ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی ذیل ردیف تعرفه های ۰۴۰۵۱۰۲۰ و ۰۴۰۵۹۰۰۰ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب به گمرکات و واحدهای تابعه نسبت به حسن اقدام آن نیز نظارت کافی اعمال نمایند.

کد مطلب 4411147
سمیه رسولی

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