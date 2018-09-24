پاناما حق دریانوردی کشتی نجات آکواریس را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، مقامات دریایی پاناما ضمن اعلام خبر باز پس گیری حق دریانوردی کشتی نجات آکواریس-۲ خاطرنشان کردند: تا زمانی که آکواریس ۲ کشور دیگری را برای ثبت و استفاده از پرچم خود متقاعد نکرده نمی تواند به فعالیت های بشردوستانه خود در دریای مدیترانه و نجات مهاجران ادامه دهد.

این در حالی است که سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه ای علاوه بر محکوم کردن مواضع و اقدام کشور پاناما در خصوص وخامت اوضاع انسانی بخصوص زنان و کودکان هشدار دادند.

پزشکان بدون مرز همچنین تاکید کردند: آکواریس ۲ تنها کشتی جستجو و نجات غیر دولتی در دریای مدیترانه است.

مسئولان کشتی آکواریوس۲ به تازگی ۵۸ مهاجر را از امواج خروشان دریا نجات داده‌اند.

گفتنی است «متئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا چندی پیش به رسانه‌های ایتالیایی گفته بود که باید ثبت این کشتی در پاناما پس گرفته شود، زیرا فعالیت این کشتی غیرقانونی است و به رویه‌های اجرایی احترام نمی‌گذارد.