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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

به همت جهاد کشاورزی لرستان؛

گردهمایی «عاشورائیان و دفاع مقدس» در لرستان برگزار شد

گردهمایی «عاشورائیان و دفاع مقدس» در لرستان برگزار شد

خرم‌آباد- گردهمایی «عاشورائیان و دفاع مقدس» به همت سازمان جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی «عاشوراییان و دفاع مقدس» ظهر امروز دوشنبه همزمان با هفته دفاع مقدس در سالن همایش های جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

این گردهمایی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهاد سازندگی دوران دفاع مقدس و پاسداشت تلاش و مجاهدت رزمندگان و جانبازان جهاد کشاورزی برگزار شد.

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این رابطه گفت: جهاد سازندگی و مجموعه پشتیبانی از جنگ این نهاد در لرستان، ۸۶ شهید، ۲۲ آزاده و ۳۵۰ جانباز تقدیم کرده است.

وی یادآور شد: ۱۱۰۰ نفر از کارکنان جهاد کشاورزی در بخش ها و ادارات تابعه رزمنده دفاع مقدس بوده اند.

کد مطلب 4411150

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