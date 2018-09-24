به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن ایام شهادت و سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران با وفای آن حضرت، دفتر شعر و ترانه ی موسسه فرهنگی و هنری کساء، سوگواره عاشورایی «شب آخر، چراغ ها خاموش» را برگزار می‌کند.

موضوعات سوگواره در دو بخش فارسی و عربی عبارتند از : «شب آخر، چراغ ها خاموش» و «سیره و سرنوشت اصحاب و انصار حضرت سیدالشهدا (ع)».

بنا بر این گزارش آثار شرکت کننده در این سوگواره باید در قالب رباعی باشد و با مفاهیم ذکر شده در موضوع سوگواره همخوانی داشته باشد. همچنین تعداد آثار ارسالی می‌بایست حداقل ۵ اثر باشد.

شرکت در هر دو بخش بلامانع است. صمن اینکه آثار ارسالی می‌بایست در فایل word به ایمیل kasaeart@gmail.com و آیدی تلگرام:kasaeart@ ارسال شود. مهلت ارسال اثر ۱۰مهر۱۳۹۷ برابر با ۲۲ محرم الحرام است و با عنایت به محدودیت زمانی فرآیند داوری و اخذ روادید برای برگزیدگان، مهلت ارسال اثر تمدید نخواهد شد.

دبیرخانه سوگواره از آثار ارسالی کتابی تحت عنوان «شب آخر، چراغها خاموش» منتشر خواهد کرد.

پنج نفر از برگزیدگان سوگواره به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.