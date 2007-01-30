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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۱۱

حمله انتحاری در افغانستان 12 زخمی برجا گذاشت

منابع ارتش و پلیس افغانستان اعلام کردند که بر اثر حمله انتحاری امروز در نزدیک شهر هرات در غرب افغانستان 12 نفر از جمله 10 نظامی افغان زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد شفیق فضلی" فرمانده پلیس محلی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : این فرد انتحاری،  خودروی بمب گذاری شده خود را در نزدیک اتوبوس حامل سربازان افغان در خارج از فرودگاه شهر هرات  منفجر کرد.

وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان این حمله 10 سرباز و دو غیرنظامی زخمی شده اند.

برپایه این گزارش، نیروهای ارتش و پلیس افغانستان و نیروهای ایساف(نیروهای بین المللی کمک به حفظ امنیت) محل انفجار را محاصره کرده اند.

وزارت دفاع افغانستان در بیانیه خود افزود: ارتش افغانستان دیروز دو نفر از "نیروهای دشمن" را در ولایت زابل کشته و مقادیری سلاح و چند دستگاه موتورسیکلت را از آنها ضبط کرده است. 

ارتش آمریکا اعلام کرده است که افغانستان در سال 2006میلادی شاهد 140 حمله انتحاری بوده  درحالی که این میزان در سال قبل از آن تنها 27 مورد بوده است.

بزرگترین حمله انتحاری در 23 ژانویه در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان روی داد که به کشته شدن 10 نفر منجر شد.

کد مطلب 441117

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