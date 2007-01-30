بازار کاغذ پیش از حذف یارانه ها ناآرام شده است

مرتضی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : از هم اکنون خریداران کاغذ به بازار هجوم آورده اند و تقاضای خرید کاغذ بیشتری را دارند و با توجه به شرایط موجود این وضعیتی طبیعی است .

وی افزود : کاغذ هم اکنون دچار مشکل شده است ، اگرچه این مشکل ناشی از تصور مصرف کننده ها در مورد کمیاب شدن کاغذ در آینده است و شاید واقعا این بخش دچار مشکل نشده باشد اما به مرور این مسئله و این توهم بر بازار تاثیر می گذارد .

این عضو تعاونی ناشران تهران در ادامه خاطرنشان کرد : درخواست عمومی و بیش از حد نیاز متقاضیان برای دریافت کاغذ به تنش در بازار دامن می زند و باید برای شرایط پس از حذف یارانه های کاغذ فکری اساسی شود .

وی در مورد تاثیر این جریان بر نشر کتاب گفت : شکی نیست که کتاب های مذهبی از آنجا که میزان مصرف کاغذ بالایی دارد و به همین دلیل قیمت گذاری کتاب بر اساس یارانه هایی که دولت در این بخش می دهد در پایین ترین میزان است پس در نتیجه با حذف یارانه کاغذ بهای این کتاب ها به طور بی سابقه ای افزایش می یابد .

آخوندی یادآور شد : وقتی بهای کتاب های مذهبی افزایش یابد با توجه به اینکه قدرت خرید مردم بسیار پایین است ، امکان خرید کتاب های مذهبی از آنها سلب می شود. از این پس نشر کتاب های مذهبی نیازمند حمایت جدی دولت است .