تجهیز ۴۰ نقطه در اصفهان به امکانات اتصال به شبکه فیبر نوری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صدری پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان اصفهان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اینکه گسترش شبکه فیبر نوری در همه کشور در دستور کار است، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان و موسسات علمی می توانند از این امکان استفاده کنند.

وی ادامه داد: در گام بعدی نیز دستگاه های اجرایی و اداری در اولویت استفاده از فیبر نوری خواهند بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در نظر داریم این کار از اصفهان آغاز شود که برای این منظور به تعامل شهرداری اصفهان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در نقاطی از استان اصفهان فیبر نوری فراهم شده است، اظهار داشت: تلاش ما این است تا این امکانات در همه نقاط استان فراهم شود.

صدری تصریح کرد: برنامه ما برای استان اصفهان تجهیز ۴۰ نقطه به امکانات اتصال به شبکه فیبر نوری است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در ایران به شبکه فیبر نوری متصل شده است، اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ روستا نیز از امکانات اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند.