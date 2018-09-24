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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛

رئیس جمهوری مصر برای دومین بار با «نتانیاهو» دیدار می کند

رئیس جمهوری مصر برای دومین بار با «نتانیاهو» دیدار می کند

رئیس جمهور مصر قرار است در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دومین بار به صورت علنی دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس گزارش های خبری قرار است عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر چهارشنبه آتی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاشیه نشستهای سازمان ملل در نیویورک دیدار کند.

بر اساس این گزارش با وجود کثرت نشستهای مقامات کشورها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اما به نظر میرسد نشست با نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدر اولویتهای سیسی قرار دارد.

اگر این نشست برگزار شود در واقع دومین نشست علنی و آشکار سیسی و نتانیاهو از سال ۲۰۱۴ تاکنون به شمار می آید.  نشست نخست دو طرف در سپتامبر ۲۰۱۷ در نیویوک برگزار شد.

کد مطلب 4411186

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