عملکرد نامطلوب برخی مسئولان مشکلات موجود کشور را رقم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرتالله لطفی ظهر دوشنبه در نشست خبری باهدف تبیین برنامههای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات استان سمنان بابیان اینکه دشمن به دنبال القا ناامیدی در جامعه است و در این راه از هر ابزاری که بتواند استفاده میکند، ابراز داشت: مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد و کسی منکر آنها نیست ولیکن باید برای افزایش امید در بین مردم با عوامل ایجادکننده فساد بهطورجدی برخورد شود.
وی بابیان اینکه مشکلات موجود در کشور به دلیل عملکرد نامطلوب برخی مسئولان است، افزود: تورم، گرانی و بیکاری در جامعه وجود دارد اما در این شرایط ایجاد ناآرامی تنها آب به آسیاب دشمن و کمک به آنها تلقی میشود بنابراین در این جنگ روانی آگاهسازی مردم ضروری است.
دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی است
قائممقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بابیان اینکه دشمن با بهرهگیری از همین مشکلات داخلی به دنبال ایجاد جنگ روانی است، ابراز داشت: در این شرایط باید به اطلاعرسانی دقیق، صریح شفاف روی آورد که هر چه در این زمینه قویتر عمل کنیم هوشیاری مردم افزونتر خواهد شد.
لطفی در ادامه تصریح کرد: اطلاعرسانی ضعیف تنها زمینه سو استفاده دشمن را برای ایجاد جو روانی فراهم میکند لذا باید ضمن اتحاد و همبستگی مردم و نظام با یکدیگر برای حل مشکلات داخلی چارهای تدبیر کرد لذا قطعاً ارائه راهبردهای مناسب و عملکرد درست مدیران میتواند ما را از این بنبستها رهایی بخشد.
وی با تاکید بر اینکه خدمات ارائهشده به روستاها امروز قابلمقایسه با گذشته نیست، افزود: در بخشهای عمرانی بهداشت و دانشگاهی توانستیم منحنی صعود را از بسیاری از کشورها فراتر رویم و حال به روشنایی میتوان دریافت که مشکلات امروز از نظام و رهبری نیست بلکه از عملکرد ناصحیح برخی مدیران ناشی میشود که باید این رویه بهسرعت جبران شود.
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