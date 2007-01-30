واکنش محتاطانه آمریکا به گسترش روابط بین ایران و عراق

وی گفت:"چیزی که همیشه گفته ایم؛این است که امیدواریم ایران نقشی سازنده در منطقه ایفا کند؛ در این لحظه، این نقش سازنده نبوده است و امیدواریم که سازنده تر شود. "
سخنگوی کاخ سفید بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای و حمایت از گروههایی که مرتکب اعمال خشونت علیه نظامیان آمریکایی و مردم عراق یا بی ثباتی دموکراسی در افغانستان و لبنان می شوند، متهم کرد .
حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از افزایش همکاری های ایران و عراق در زمینه های اقتصادی و نظامی داد.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، سفیر ایران در عراق خبر افزایش همکاری های ایران و عراق را در حالی اعلام می کند که بوش اخیرا نسبت به حضور ایرانیان در عراق هشدار داده و حتی دستور شلیک به اتباع ایرانی حاضر در عراق را نیز صادر کرده است.
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