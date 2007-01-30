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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

با تکرار اتهامات بی پایه و اساس علیه تهران صورت گرفت؛

واکنش محتاطانه آمریکا به گسترش روابط بین ایران و عراق

کاخ سفید شب گذشته در واکنشی محتاطانه به گسترش روابط ایرن و عراق اعلام کرد که تهران نیازمند ایفای نقشی مثبت است و گسترش روابط برعهده بغداد است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید درجمع خبرنگاران در واکنش به گفتگوی حسن کاظمی قمی سفیرایران درعراق با روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه های کشورش برای تعمیق روابط با عراق گفت :" دولت عراق باید درباره روابطش با ایران تصمیم گیری کند ".

وی گفت:"چیزی که همیشه گفته ایم؛این است که امیدواریم  ایران نقشی سازنده در منطقه ایفا کند؛ در این لحظه، این نقش سازنده نبوده است و امیدواریم که سازنده تر شود. "

سخنگوی کاخ سفید بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای و حمایت از گروههایی که مرتکب اعمال خشونت علیه نظامیان آمریکایی و مردم عراق یا بی ثباتی دموکراسی در افغانستان و لبنان می شوند، متهم کرد .

حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از افزایش همکاری های ایران و عراق در زمینه های اقتصادی و نظامی داد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، سفیر ایران در عراق خبر افزایش همکاری های ایران و عراق را در حالی اعلام می کند که بوش اخیرا نسبت به حضور ایرانیان در عراق هشدار داده و حتی دستور شلیک به اتباع ایرانی حاضر در عراق را نیز صادر کرده است.

کد مطلب 441119

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