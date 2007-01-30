به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ترکی الفیصل سفیر عربستان در آمریکا با بیان اینکه از دیدگاه ریاض، بهای نفت هر بشکه 50 دلار قیمت متعادلی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت است، اظهار داشت: از دیدگاه ما سطح فعلی قیمت نفت، سطح مناسبی است و عربستان این سطح بهای نفت را موجب ثبات بازار نفت می‌داند.

الفیصل که مدت سفارتش در آمریکا این هفته پایان می‌پذیرد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عربستان تحت فشار آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه از کاهش بهای نفت حمایت می‌کند، اظهار داشت که عربستان از نفت خود به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد.

بهای نفت هم‌اکنون به حدود هر بشکه 54 دلار رسیده و کاهش آن از آغاز سال 2007 تاکنون به 12 درصد رسیده است.

در همین حال، نشریه وال‌استریت ژورنال خبر داد که تولید نفت عربستان از امروز سه‌شنبه در چارچوب کاهش 500 هزار بشکه‌ای تولید اوپک، 158 هزار بشکه دیگر نیز کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب، میزان کاهش تولید نفت عربستان طی شش ماه اخیر به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت عربستان تقریبا دو برابر میزان سهمیه این کشور از مجموع 1.7 میلیون بشکه کاهش تولید نفت سازمان اوپک در دو نشست ماه‌های اکتبر و دسامبر 2006 است.

تولید نفت 10 عضو اوپک در ماه سپتامبر 27.5 میلیون بشکه در روز بود و در صورت تعهد تمامی اعضای اوپک به سهمیه‌های کاهش تولید خود، تولید نفت این سازمان از فردا اول فوریه باید به 25.8 میلیون بشکه در روز برسد.