غفلت از بخش اقتصادی موجب سوءاستفاده دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیمراد یوسفی امروز دوشنبه در همایش تبیین نقش اصناف در حمایت و پشتیبانی از جبهه های حق علیه باطل که در کرمانشاه برگزار شد ضمن تسلیت شهادت عده ای از هموطنان در خوزستان اظهار داشت: بدون شک سربازان ولایت و پاسداران انقلاب جواب محکمتری از این اقدامات به عناصر تروریست و گروهک‌های تکفیری خواهند داد و دل ملت را با این پاسخ شاد و دشمنان را ناامید خواهند کرد.

وی افزود: این اقدامات تروریست های کوردل کار تازه ای نیست، بلکه از ابتدای انقلاب دشمن همه این شیوه ها را به کار برده و امروز بازگشت به این شیوه های قدیمی نشان از استیصال دشمن در مقابل انقلاب است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به طور یقین نظام جمهوری اسلامی امروز به توانایی هایی دست یافته که به این دشمنان پاسخ دندان شکن بدهد که فراتر از تصورات آنها باشد.

وی ادامه داد: در پاسخ به حمله تروریستی سال گذشته در تهران از همین استان نیروهای سپاه با پرتاب موشک ستون فقرات فرماندهی دشمنان را در سوریه در هم شکست و مشابه این در حادثه تروریستی مریوان بود که سپاه گروههای معاند در کشور عراق را در هم پیچید.

حجت الاسلام یوسفی به ابعاد مختلف حاکمیت ها اشاره و تصریح کرد: یک حکومت ابعادی از جمله سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی تشکیل شده است و بدون این ابعاد هیچ حکومتی به موفقیت نخواهد رسید.

وی به نهضت پیامبر(ص) اشاره کرد و افزود: اگر تیم اقتصادی حضرت خدیجه(س) در آن زمان در کنار پیامبر نبود بدون تردید نمی توانست به اهداف خود برسد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: امروز در کشورهای مختلف این ابعاد مختلف دست به دست هم داده تا یک سیستم و نظام موفق را به وجود آورد.

وی به نقش اصناف در عرصه های مختلف کشور اشاره و خاطرنشان کرد: باید نسبت به تبیین نقش حمایتی بخش اقتصادی و اصناف مختلف بازار بیشتر تلاش شود چرا که احساس می شود در این زمینه کوتاهی شده است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: باید از کسانی که در مسیر پیروزی انقلاب و دفاع مقدس نقش آفرینی کرده اند قدردانی شود، در این راستا اصنافی که برای رسیدن به پیروزی از مال خود گذشتند ارزش آن کمتر از گذشتن از جان نبوده است.

حجت الاسلام یوسفی اظهار داشت: باید نقش و جایگاه عمل ارزشمند قشر اصناف برای نسلهای آینده بازگو شود تا بدانند اگر انقلاب به اینجا رسیده از جان گذشتگی رزمندگان و کمک بازاریان و بخش افتصادی به یک اندازه موثر بوده است.

وی تصریح کرد: شاید غفلت از بخش اقتصادی موجب شد که امروز زالوصفتان از مجرای اقتصادی قصد ضربه زدن به نظام را دارند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: رخنه برخی از زالوصفتان در این صنف موجب بسیاری از خسارتها شده است این در حالی است که اصناف مختلف از سالم ترین اقشار و گروههای مختلف به نظام و ارزشها بوده است.

حجت الاسلام یوسفی خاطر نشان کرد: همانطور که تروریست با پوشیدن لباس نظامی کار ترور را انجام می دهد تروریست اقتصادی نیز با لباس همین قشر قصد ضربه زدن دارد.

وی یادآور شد: باید بپذیریم دشمن به این صنف و سنگری که پشتیبان نظام بود حمله کرده است و این قشر از دو جهت رنج می برند، یکی حمله دشمن به بخش اقتصادی و دیگر فرصت طلبانی که به شریان اقتصادی کشور دست پیدا کردند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: مسئولین کشور باید متوجه این دو جبهه شوند و تدابیری در این خصوص بیندیشند چرا که کشور مورد آماج حملات اقتصادی قرار گرفته است و اگر در بین مردم روشنگری نشود ممکن است حرکات و رفتار دشمنان خارجی و برخی عناصر داخلی به نام این قشر نوشته شود و این خطایی نابخشودنی است.

وی ادامه داد: دشمن وقتی از جنگ نظامی ناامید شد جنگ فرهنگی را شروع کرد و رهبر انقلاب بلافاصله هشدار داد که مراقب شبیخون و ناتوی فرهنگی باشید اما متاسفانه برخی از متولیان فرهنگی در آن مقطع که فهم درستی از هشدارها نداشتند، گفتند این تبادل فرهنگی است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: دیده بان فهیم این ملت مقام معظم رهبری چند سالی است که سالها را با محوریت مسائل اقتصادی نامگذاری کرده اند یعنی هوشیار باشید اما کسانی بودند که برنامه ریزی دقیق نداشتند و امروز کشور را درگیر این مشکلات کرده اند.

وی به هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص کاهش وابستگی کشور به دلار اشاره کرد و گفت: چه توجیهی دارد مسئولین در این راستا هیچ تلاشی نکرده اند در حالی که حذف دلار کار راحتی است و می توانستیم با این کار کشور را از وابستگی ارزی خارج کنیم تا امروز درگیر این نوسانات ارزی نشویم.

حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: راه برون رفت از این موقعیت فعلی که هم به نوعی دفاع از قشر اصناف و هم نجات میهن است قطع وابستگی به بیرون و تکیه به درون است.

وی تاکید کرد: باید خائنان در لباس اقتصادی شناسایی شود و با آنها برخورد شود چرا که چند نفر محتکر سبب می شود وجهه و چهره عده کثیری از بازاریان مخدوش شود.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: باید سختگیری های بیهوده جهت گرفتن وام و اشتغالزایی جوانان برداشته شود و از دادن وام های صوری جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دشمن به دنبال جدا کردن ارکان مختلف و نظام جمهوری اسلامی است، افزود: کشور ما نیاز به تبیین بیش از پیش ارکان نظام و انقلاب دارد امروز مشکل کشور ما قاچاق کالاست که کمر اقتصاد را شکسته است.

حجت الاسلام یوسفی همچنین ادامه داد: بسیار وقیحانه است که با دلار 4200 تومانی صرف ثبت سفارش خاک بستر گربه شود اینها افرادی هستند که به شریانهای اقتصادی کشور رخنه کرده اند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر لزوم آسیب شناسی گفت: باید افرادی را که صادقانه کار می کنند شناسایی کنیم و مانع رخنه دشمن شویم که با این روش بدون تردید فضای کشور عوض خواهد شد.