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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۸

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی گلستان:

۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در «مدرسه مهربانی» باسواد شدند

۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در «مدرسه مهربانی» باسواد شدند

گرگان- مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گلستان گفت: تاکنون حداقل ۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل باسواد یا بازآموزی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان مهدی دهرویه در جشن بازگشایی مدرسه مهربانی پارس در گرگان گفت: سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان خارجی بازمانده از تحصیل آغاز شد.

وی افزود: مدرسه مهربانی پارس بنا به‌فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل فارغ از ملیت و مدارک اقامتی، افتتاح شد.

دهرویه تصریح کرد: این مدرسه به همت موسسه غیرانتفاعی کنشگران توسه پارس در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در کشور در گرگان افتتاح و تاکنون حداقل ۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل باسواد یا بازآموزی و جذب مدارس دولتی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تا با احداث مدارسی ازاین‌دست در سایر شهرستان‌های استان شاهد هیچ کودک بازمانده از تحصیل در استان نباشیم.

کد مطلب 4411214

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