به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح در شهرستان لنجان با بیان اینکه بر اساس شواهد موجود در سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ نیمی از جمعیت ایران به خاطر گرسنگی و بیماری ناشی از قحطی و حاصل از نقشه عناصر خارجی در جنگ جهانی فوت کردند، اظهار داشت: این تلفات زیاد ناشی از بی‌کفایتی مسئولان وقت و عدم ایستادگی پادشاهان در برابر دشمنان بوده است به نوعی که مردم حتی قادر به تامین احتیاجات اولیه خود نبودند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های بیگانه زیاد مایل به پرداختن به این موضوع نیستند، به همدلی مردم در دوران دفع مقدس اشاره و ابراز داشت: در دوران جنگ تحمیلی با وجود تمامی دشمنی‌های دنیای استکبار و تنگ شدن عرصه اقتصادی، ما در تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکل نشدیم و حتی یک نفر را بر اثر گرسنگی و قحطی از دست ندادیم.

ایران در طول سال‌های پس از انقلاب از پیچ‌های تاریخی سخت عبور کرد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه کشور ایران در طول سال‌های پس از انقلاب از پیچ‌های تاریخی سخت عبور کرد که همگی آنها ما را در مقابله با دشمنان قدرت‌مندتر از پیش ساخت، گفت: جبهه‌های جنگ ما، با رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) به دانشگاهی برای تربیت مدیران تراز اول انقلابی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه امسال ماه محرم و هفته دفاع مقدس با یکدیگر مقارن شده است، تاکید کرد: دلاورمردان ایران در دوران دفاع مقدس با اقتداء به سید و سالار شهیدان در برابر یزیدیان زمان صف کشیدند و پس از آن نیز تاکنون ملت ایران در برابر دشمنان سرخم نکرده و هرگز از راه دین و انقلاب جدا نخواهد شد.

تحریم‌ دشمنان بر علیه ملت مسلمان نشان از مسیر روشن ملت ایران دارد

سردار جلالی با بیان اینکه تحریم‌ دشمنان بر علیه ملت مسلمان و انقلابی ایران نشان از مسیر روشن ملت ایران با تاسی به فرهنگ عاشورایی دارد، ابراز داشت: البته جای تردید نیست که مسئولان کشورمان باید با برنامه‌ریزی‌های منسجم و اصولی، تمام تلاش خود را برای از میان بردن نقشه دشمنان و خروج از وضعیت اقتصادی کنونی به کار بندند.

وی با اشاره به اینکه ایران وارد جنگ اقتصادی تمام‌عیار با جبهه استکبار شده است، ابراز داشت: این موضوعی است که هنوز برخی مسئولان آن را باور نکرده‌اند اما مردم نباید ناکارآمدی مسئولان را پای نظام پر برکت اسلامی بگذارند.

ضرروت مشارکت‌های مردمی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به ضرروت مشارکت‌های مردمی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان اظهار داشت: اگر مسئولان و مردم باور کنند که در جنگ اقتصادی قرار داریم رویکردی دیگر را در پیش خواهند گرفت و امیدواریم با همدلی میان مسئولان و مردم تحت رهبری با کفایت رهبر معظم انقلاب هرچه سریع‌تر مشکلات موجود رفع شود.

وی با بیان اینکه توان دفاعی ایران در برابر دشمنان بی بدیل است، تصریح کرد: تجارب ارزشمند دفاع مقدس در کنار توان بالای نیروی نظامی کشور در مقابله با دشمنان و تشکیل بسیج مردمی در کشورهای همسایه موجب شده دشمن جرئت حمله به ما را نداشته باشد و تا بلندی‌های جولان از مرزهای ما دور باشد.

قدرت بازدارندگی‌ بالای نظامی ایران در دنیا

وی با اشاره به قدرت بازدارندگی نظامی ایران در دنیا یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از توان دفاعی خود، انتقال تجارب ارزشمند دفاع مقدس و تشکیل و سازماندهی بسیج مردمی در کشورهای همسایه موفق شدند تا دشمنان و تکفیری‌های کوردل را به عقب برانند تا جایی که امروز مرز ما با دشمنان در بلندی‌های جولان است.