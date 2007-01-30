ایران دو نماینده در "جوایز فیلم آسیا" دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ (20 مارس تا ششم آوریل)، جوایزی تحت عنوان "جوایز فیلم آسیا" (AFA) اعطا می شود. روز گذشته هیئتی متشکل از 17 کارشناس از سراسر دنیا اسامی 33 فیلم شرکت کننده در 10 رشته را اعلام کرد که از میان بیش از 700 فیلم واجد شرایط انتخاب شده اند. در هر بخش شش نامزد با هم رقابت دارند.

کارگران مشغول کارند

در بخش بهترین فیلم، "نفرین گل طلایی" (هنگ کنگ / چین)، "تبعیدی" (هنگ کنگ)، "میزبان" (کره جنوبی)، عشق و شرف" (ژاپن)، "اپرای جاوا" (اندونزی / اتریش) و "همچنان زندگی" (چین) نامزد شده اند. برخلاف دیگر رویدادهای هنری منطقه که بر مبنای ملیت یا به صورت قومی است، "جوایز فیلم آسیا" بیشتر به صورت پان ـ آسیاست و تمام ژانرها را دربر می گیرد.ویلفرد وونگ، رئیس انجمن جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ که انجمن او بانی این جوایز است، در این زمینه گفت: "با توجه به جمعیت چهار میلیارد نفری آسیا ـ 60 درصد جمعیت جهان ـ تجلیل از سینمای آسیا کاری است که مدت ها پیش از این باید انجام می شد. ما می خواهیم "جوایز فیلم آسیا" مهمترین و تعیین کننده ترین جوایز منطقه باشد."نامزدهای بخش های مهم نخستین دوره "جوایز فیلم آسیا" به شرح زیر است:"نفرین گل طلایی" (هنگ کنگ / چین)، "تبعیدی" (هنگ کنگ)، "میزبان" (کره جنوبی)، عشق و شرف" (ژاپن)، "اپرای جاوا" (اندونزی / اتریش)، "همچنان زندگی" (چین)هنگ سانگ ـ سو ـ "زنان روی ساحل" ( کره جنوبی)، جیا ژانگکه ـ "همچنان زندگی" (چین)، جعفر پناهی ـ "آفساید" (ایران)، جانی تو ـ "تبعیدی" (هنگ کنگ)، تسای مینگ ـ لیانگ ـ "نمی خواهم تنها بخوابم" (تایوان / فرانسه / اتریش)، آپیچاتپونگ ویراستاکول ـ "سندروم ها و کشور" (تایلند / اتریش / فرانسه)چانگ چن ـ "استاد گو" (چین)، جانگ جی ـ هون ـ "من یک سایبورگ هستم، اما اشکالی ندارد" (کره جنوبی)، شاهرخ خان ـ "دن" (هند)، اندی لو ـ Battle of Wits (ژاپن / هنگ کنگ / چین / کره جنوبی)، سونگ کانگ ـ هو ـ "میزبان" (کره جنوبی)، کن واتانابی ـ "خاطرات فردا" ( ژاپن)گنگ لی ـ "نفرین گل طلایی" (هنگ کنگ / چین)، کیم هی ـ سو ـ Tazza: The High Rollers (کره جنوبی)، لیم سو ـ جانگ ـ "من یک سایبورگ هستم، اما اشکالی ندارد" ( کره جنوبی)، میازاوا ری ـ Hana (ژاپن)، ناکاتانی میکی ـ "خاطرات ماتسوکو" (ژاپن)، ژانگ زی یی ـ "ضیافت" (هنگ کنگ / چین)مانی حقیقی ـ "کارگران مشغول کارند" (ایران)، هنگ سانگ ـ سو ـ "زنان روی ساحل" ( کره جنوبی)، اویشی تتسویا و کانکو شوسوکه ـ "یادداشت مرگ: آخرین نام" (ژاپن)، سون جائه ـ گون ـ "دختر ترسناک من" (کره جنوبی)، برابدا یون ـ "همسران نامرئی" (تایلند / هلند / کره جنوبی / هنگ کنگ)، ژانگ چنگ، یو زیاجان و نینگ هائو ـ "سنگ دیوانه" (هنگ کنگ / چین)"جوایز فیلم آسیا" نامزدهای بخش بهترین فیلمبردار، طراح صحنه، آهنگساز، تدوینگر و جلوه های ویژه را نیز اعلام کرده است.