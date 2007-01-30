ایران دو نماینده در "جوایز فیلم آسیا" دارد

کارگران مشغول کارنددر بخش بهترین فیلم، "نفرین گل طلایی" (هنگ کنگ / چین)، "تبعیدی" (هنگ کنگ)، "میزبان" (کره جنوبی)، عشق و شرف" (ژاپن)، "اپرای جاوا" (اندونزی / اتریش) و "همچنان زندگی" (چین) نامزد شده اند. برخلاف دیگر رویدادهای هنری منطقه که بر مبنای ملیت یا به صورت قومی است، "جوایز فیلم آسیا" بیشتر به صورت پان ـ آسیاست و تمام ژانرها را دربر می گیرد.
ویلفرد وونگ، رئیس انجمن جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ که انجمن او بانی این جوایز است، در این زمینه گفت: "با توجه به جمعیت چهار میلیارد نفری آسیا ـ 60 درصد جمعیت جهان ـ تجلیل از سینمای آسیا کاری است که مدت ها پیش از این باید انجام می شد. ما می خواهیم "جوایز فیلم آسیا" مهمترین و تعیین کننده ترین جوایز منطقه باشد."
نامزدهای بخش های مهم نخستین دوره "جوایز فیلم آسیا" به شرح زیر است:
بهترین فیلم:
"نفرین گل طلایی" (هنگ کنگ / چین)، "تبعیدی" (هنگ کنگ)، "میزبان" (کره جنوبی)، عشق و شرف" (ژاپن)، "اپرای جاوا" (اندونزی / اتریش)، "همچنان زندگی" (چین)
بهترین کارگردان:
هنگ سانگ ـ سو ـ "زنان روی ساحل" ( کره جنوبی)، جیا ژانگکه ـ "همچنان زندگی" (چین)، جعفر پناهی ـ "آفساید" (ایران)، جانی تو ـ "تبعیدی" (هنگ کنگ)، تسای مینگ ـ لیانگ ـ "نمی خواهم تنها بخوابم" (تایوان / فرانسه / اتریش)، آپیچاتپونگ ویراستاکول ـ "سندروم ها و کشور" (تایلند / اتریش / فرانسه)
بهترین بازیگر مرد:
چانگ چن ـ "استاد گو" (چین)، جانگ جی ـ هون ـ "من یک سایبورگ هستم، اما اشکالی ندارد" (کره جنوبی)، شاهرخ خان ـ "دن" (هند)، اندی لو ـ Battle of Wits (ژاپن / هنگ کنگ / چین / کره جنوبی)، سونگ کانگ ـ هو ـ "میزبان" (کره جنوبی)، کن واتانابی ـ "خاطرات فردا" ( ژاپن)
بهترین بازیگر زن:
گنگ لی ـ "نفرین گل طلایی" (هنگ کنگ / چین)، کیم هی ـ سو ـ Tazza: The High Rollers (کره جنوبی)، لیم سو ـ جانگ ـ "من یک سایبورگ هستم، اما اشکالی ندارد" ( کره جنوبی)، میازاوا ری ـ Hana (ژاپن)، ناکاتانی میکی ـ "خاطرات ماتسوکو" (ژاپن)، ژانگ زی یی ـ "ضیافت" (هنگ کنگ / چین)
بهترین فیلمنامه نویس:
مانی حقیقی ـ "کارگران مشغول کارند" (ایران)، هنگ سانگ ـ سو ـ "زنان روی ساحل" ( کره جنوبی)، اویشی تتسویا و کانکو شوسوکه ـ "یادداشت مرگ: آخرین نام" (ژاپن)، سون جائه ـ گون ـ "دختر ترسناک من" (کره جنوبی)، برابدا یون ـ "همسران نامرئی" (تایلند / هلند / کره جنوبی / هنگ کنگ)، ژانگ چنگ، یو زیاجان و نینگ هائو ـ "سنگ دیوانه" (هنگ کنگ / چین)
"جوایز فیلم آسیا" نامزدهای بخش بهترین فیلمبردار، طراح صحنه، آهنگساز، تدوینگر و جلوه های ویژه را نیز اعلام کرده است.
نظر شما