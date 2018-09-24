به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله جلیلیان ظهر دوشنبه در گردهمایی «عاشورائیان و دفاع مقدس» با اشاره به اینکه در دوران جنگ تحمیلی، هجوم گسترده دشمن به ایران را شاهد بودیم و به زعم خود می خواستند سه روزه یا یک هفته ای کار را تمام کنند، اظهار داشت: اما دشمنان ملت ایران را نشناخته بودند؛ مردم ایران با بسیج نیروهای خود درسی به دشمن داد که هرگز فراموش نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمنی ها علیه ملت ایران ادامه دارد، هم جنگ نیابتی به راه انداخته و هم جنگ اقتصادی و فرهنگی تصریح کرد: ۸ سال دوران دفاع مقدس که برگ زرینی از افتخار آفرینی فرزندان غیور ایران است؛ ثابت کرد که ملت ایران در برابر دشمن بن بستی ندارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تاکید بر اینکه ملت ایران با تکیه بر قدرت الهی، معنویت و رهبر معظم انقلاب؛ در همه میدان ها پیروز شوند، افزود: دشمن برای ترویج ناامیدی و یاس در بین مردم تلاش می کند.

حجت الاسلام جلیلیان با اشاره به اینکه توانمندی های ایران در عرصه های مختلف در این مقطع به مراتب بالاتر از دوران جنگ تحمیلی است، گفت: امروز ایران اسلامی در نقطه اوج خود ایستاده و توانمندی هایی را دارد که بی سابقه است؛ این در حالیست که ضعف و زوال قدرت پوشالی آمریکا را می بینیم.

وی با بیان اینکه امروز شاهد استحکام هرچه بیشتر پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم، تصریح کرد: باید استقلال، امنیت و آزادی که داریم را قدر بدانیم؛ رشد علمی و پیشرفت کشور را قدر بدانیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان خاطرنشان کرد: امروز درگیر مشکلات اقتصادی که عمدتا مربوط به ضعف مدیریتی است؛ البته دشمنی دشمنان نیز به این مشکلات دامن می زند و باید همه تلاش خود را برای رفع این مشکلات اقتصادی به کار بگیریم.