انجام تکالیف در خانه در پایه اول تا سوم ابتدایی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر دوشنبه در بازدید از مدارس ابتدایی استان گفت: براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش تکالیف دانش آموزان باید با محوریت انجام در کلاس درس باشد و معلمان برای دانش آموزان مشق در خانه تکلیف نکنند.

وی بیان داشت: در مدارس استان معرفی کتابهای کمک آموزشی مؤسسات نیز ممنوع است.

زارع پور محور فعالیتها در مدارس را کتابهای درسی و فعالیتهای عملی و علمی معلم و دانش آموزان عنوان کرد و گفت: موسسات نیز اجازه برگزاری آزمون در مدارس را ندارند.

وی این امر را مخالف قوانین عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مردم مراتب را به ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق گزارش کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بر نظارت خانواده ها بر عملکرد تحصیلی فرزندان تاکید کرد و گفت: خانواده ها باید همواره در امر تحصیل بر عملکرد فرزندان خود نظارت غیر مستقیم داشته و برای پیشرفت تحصیلی آنها مشوق باشند.