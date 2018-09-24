  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد:

انجام تکالیف در خانه در پایه اول تا سوم ابتدایی ممنوع است

انجام تکالیف در خانه در پایه اول تا سوم ابتدایی ممنوع است

یاسوج- مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: در پایه های اول تا سوم ابتدایی ارائه مشق برای انجام در خانه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر دوشنبه در بازدید از مدارس ابتدایی استان گفت: براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش تکالیف دانش آموزان باید با محوریت انجام در کلاس درس باشد و معلمان برای دانش آموزان مشق در خانه تکلیف نکنند.

وی بیان داشت: در مدارس استان معرفی کتابهای کمک آموزشی مؤسسات نیز  ممنوع  است.

زارع پور محور فعالیتها در مدارس را کتابهای درسی و فعالیتهای عملی و علمی معلم و دانش آموزان عنوان کرد و گفت: موسسات نیز اجازه برگزاری آزمون در مدارس را ندارند.

وی این امر را مخالف قوانین عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مردم مراتب را به ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق گزارش کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بر نظارت خانواده ها بر عملکرد تحصیلی فرزندان تاکید کرد و گفت: خانواده ها باید همواره در امر تحصیل بر عملکرد فرزندان خود نظارت غیر مستقیم داشته و برای پیشرفت تحصیلی آنها مشوق باشند.

کد مطلب 4411278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها