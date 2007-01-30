چه کسی در جام جم به سرهنگ شلیک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "چه کسی به سرهنگ شلیک کرد" به کارگردانی جواد اردکانی ساخته شده و اتفاقات آن در سال های 56 تا 57 می گذرد. سرهنگ جهان بین که در راس کمیسیون فرمایشی پیگیری دزدی مدیران قرار دارد به قتل می رسد و از طرفی دوست دخترش فریبا حامل پیامی از طرف انقلابیون برای او بوده و ...

در این مجموعه که از تولیدات شبکه اول است، بازیگرانی چون داود رشیدی، حمید مظفری، هوشنگ توکلی، جلیل فرجاد، محمدرضا داودنژاد، یوسف مرادیان، سمیرا سیاح و ... ایفای نقش کرده اند.

فیلم سینمایی "انتظار سرخ" هم با بازی جهانگیر الماسی، شراره یوسف نیا و محمد حاتمی 15 بهمن ماه از شبکه سه جام جم روی آنتن می رود. داستان این فیلم درباره پسربچه ای به نام مهدی است که با همکلاسی هایش به اردوی علمی می رود، اما در میان راه ماشین خراب می شود و بچه ها از ماشین پیاده می شوند. او جا می ماند و در بیابان گم می شود ...



همچنین مجموعه تلویزیونی "کاخ تنهایی" از 13 بهمن ماه از شبکه سه جام جم روی آنتن می رود. در این مجموعه احمد نجفی و سپند امیرسلیمانی بازی می کنند. این مجموعه نگاهی جامع به داستان تاریخی کودتای 28 مرداد سال 1332 دارد.