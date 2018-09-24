بخش عمده مراجعات مردمی به مسئولان در زمینه مشکلات مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدائی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در سالن پیامبراعظم (ص) استانداری با اشاره به اینکه فقرزدایی از اولویت های مهم دولت است، اظهار داشت: اول باید فقر مطلق را تعریف و پس از شناسایی افراد و خانواده های درگیر این موضوع، برنامه رفع آن را تعریف و اجرائی کرد و در پایان سال نیز وضعیت آنها را مورد بررسی قرار گیرند.

وی بیان کرد: افرادی در جامعه داریم که مشکل دارند، ابتدا باید مشکل آنها را رفع کنیم و به راه حل های عملی و اجرایی در این زمینه برسیم و در یک زمان بندی معقول برای برطرف شدن این مسائل کار انجام دهیم.

فدایی تصریح کرد: بخش عمده مراجعات مردمی به ما در زمینه مشکلات مالی است که ۹۰ درصد درخواست ها کمک های مالی، اشتغال و وام با درصد کم است.

سرپرست استانداری کرمان با اشاره به اینکه اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان شناسایی کرده است، افزود: افراد متقاضی کار می توانند با دیدن آموزش های لازم در این ۱۰۰ هزار فرصت شغلی مشغول به کار شوند و اگر این امر محقق شود کار بزرگی در زمینه اشتغال زایی انجام می شود.