رکورد استفاده از متروی اصفهان در روز ۳۱ شهریور ماه شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا فاتحی اظهار داشت: روز شنبه ۳۱ شهریور ماه در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید رکورد استفاده از قطار شهری در اصفهان با عدد ۵۹ هزار مسافر شکسته شد.

وی ادامه داد: این اتفاق مثبتی است که بازخورد مناسب فضاسازی های شهری برای استفاده از مترو و انگیزه شهروندان برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را نشان می دهد.

مدیرعامل مترو اصفهان پیرامون آمار استفاده کنندگان از قطار شهری در روز ابتدایی سال تحصیلی جدید بیان کرد: در روز ابتدایی مهر نیز حدود ۵۵ هزار نفر از مترو استفاده کردند که پیش بینی می شود این عدد تا پایان سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی افزود: با تعاملات مختلفی که بین قطار شهری و مجموعه اتوبوسرانی و تاکسیرانی صورت گرفته است، امیدواریم بستر مناسبی برای حضور شهروندان تا پایان سال جاری در قطار شهری فراهم شود و آمار استفاده کنندگان از مترو به صد هزار مسافر در روز افزایش یابد.

گفتنی است خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس در خیابان امام خمینی (ره) تا ایستگاه صفه از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح تا ۲۱:۳۰ به شهروندان سرویس‌دهی می‌کند.

همچنین خط دو قطار شهری (خط غربی-شرقی) از خمینی شهر تا زینبیه با ۲۳ ایستگاه در حال احداث است.

در حال حاضر سرفاصله زمانی رسیدن قطار در ایستگاه های مترو ۱۰ دقیقه است که پیش بینی می شود این عدد تا پایان سال به ۷ دقیقه برسد.