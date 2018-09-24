حادثه تروریستی اهواز نشان‌ از اوج شکست دشمن در برابر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسن حسن‌زاده ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان بابیان اینکه عملیات تروریستی و به شهادت رساندن افراد بی‌گناه در هرکجای دنیا که رخ دهد، محکوم است، ابراز داشت: حادثه تروریستی اهواز اوج شکست دشمن و پلیدی آن‌ها را به دنیا اثبات کرد که قطعاً این اقدام آن‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی بابیان اینکه هدف قرار دادن سربازان بی‌سلاح وزنان و کودکان نشان از ضعف دشمنان است، افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی و دوران انقلاب بارها اثبات کردیم که نخواهیم گذاشت دشمن به مرزهای ما نزدیک شود و در حادثه تروریستی اهواز نیز آزمون دیگری بر این ادعا بود که برای دفاع از ارزش‌های خود کوتاه نخواهیم آمد.

پیروزی ایران در عرصه‌های مختلف به تأسی از حادثه عاشورا

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ضمن بیان اینکه هم‌زمانی دفاع مقدس با قیام کربلا این نکته را یادآور می‌شود که پیروزی ایران در عرصه‌های مختلف به تأسی از حادثه عاشورا رقم خورده است، ابراز داشت: مردم ایران بدانند که تروریست‌ها به سزای عمل خود خواهند رسید و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

حسن‌زاده در ادامه تصریح کرد: تجلیل از رزمندگان مسیر شهدا و آرمان‌های انقلاب را برای ما روشن می‌کند لذا باید به نیروی اتحاد و همدلی که باعث پیروزی ایران در جنگ هشت ساله شد تأکید کنیم تا بتوانیم این بار در جنگ اقتصادی با دشمن ضمن تأثیرپذیری از عاشورا نیز فاتح میدان باشیم.

وی افزود: امروز تنها رمز پیروزی ما پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و اتحاد است لذا تا زمانی که به این دو عمل کنیم دشمن قادر به نفوذ در بین ما نخواهد بود پس راه برون‌رفت از مشکلات تنها از گذر وحدت بین همه اجزای نظام می‌گذرد.