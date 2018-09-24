اصفهانی ها عصر امروز فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند

رضا کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بعدازظهر امروز تا شب شاهد طوفان گرد و غبار خواهیم بود و وزش باد و گردو خاک را در مناطق مرکزی از جمله اردستان، نطنز، نایین و خوروبیابانک خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه هشدار طوفان گرد و خاک را به تمامی دستگاه ها دادیم،‌ بیان داشت: وزش باد نسبتا شدید برای غرب و جنوب استان مثل سمیرم، فریدونشهر، گلپایگان و خوانسار پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی اصفهان با اعلام اینکه در شرق و شمال شرق باد و گرد و خاک را خواهیم داشت، ادامه داد: وزش باد در این موقع که شاهد تغییر فصل هستیم و جهت از شرق به غرب در حال تغییر است،‌ امری طبیعی است اما چون هیچ گونه بارشی در این مدت نداشتیم بنابراین وزش باد با طوفان گرد و خاک همراه است.

وی با اشاره به اینکه فردا از شدت گرد و غبار کمتر خواهد شد،‌ گفت: اواخر هوا افزایش ابر را مشاهده خواهیم کرد.

کریمیان با بیان اینکه فردا در نواحی غربی وزش باد به صورت لحظه‌ای داریم، ‌ادامه داد: برای فردا گرد و خاک محلی پیش بینی می شود که بیشتر در مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی، خور، نایین، ورزنه، اردستان، نطنز و شرق اصفهان شامل فرودگاه شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: فردا دمای هوای بین دو تا چهار درجه کاهش می یابد.