به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان ترکمن، محمد نصیری خلیلی در جلسه هماهنگی برگزاری تورنمنت جهانی تکستاره والیبال ساحلی اظهار کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان ترکمن نمایشگاه صنایعدستی، سوغات و غذاهای سنتی را در محل برگزاری این مسابقات دایر می کند.
وی افزود: اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان با فعالیتهایی مانند اجرای مراسم آیینی و معرفی سوغات و آدابورسوم و همچنین برپایی نمایشگاه صنایعدستی و اهدای پکیجهای فرهنگی در این مسابقات میتواند موجب شناساندن فرهنگ اقوام ترکمن به ورزشکاران خارجی و همچنین معرفی جاذبههای گردشگری شهرستان شود.
الیاس هیوه چی فرماندار شهرستان ترکمن هم در این جلسه گفت: در ۱۰۰ سال اخیر شهرستان ترکمن شاهد چنین رویداد بزرگ ورزشی نبوده است و به همین دلیل همه دستگاهها با تمام توان و تمام ظرفیت خود باید تلاش کنند تا این مسابقات به نحو شایستهای برگزار شود.
وی گفت: این رویداد ورزشی، درواقع فرصتی است برای نمایش فرهنگ و آداب و سوم بومی و ملی و ظرفیتهای شهرستان بندر ترکمن است.
نظر شما