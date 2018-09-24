به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیباله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و سرپرست جدید شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد: ساخت۸۲ هزار واحد مسکن مهر در آخرین سال دولت دهم در شهر جدید پردیس آغاز شد که به دلایل جغرافیایی و تأخیر در زمان اجرای آن نسبت به سایر سایتها مسکن مهر از ویژگی های خاصی برخوردار بود به همین دلیل از همان ابتدا با مسائل عجیبی روبهرو شد که خوشبختانه امروز بسیاری از آنها رفع شده است.
طاهرخانی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمتها در زمان آغاز پروژه مسکن مهر پردیس در همان سال بیان کرد: مختصات سایت مسکن مهر پردیس بسیار خاص بوده و شرایط آن با شهر جدید پرند کاملا متفاوت است به همین دلیل به نتیجه رساندن آن نه تنها به زمان بیشتری نیاز داشت بلکه هزینه بسیار بیشتری نیز نسبت به سایر شهرها میطلبید.
معاون وزیر راه و شهرسازی اتخاذ روش مناسب تأمین مالی را راهحل اصلی تکمیل پروژه های این شهر جدید دانست و گفت: مانع بزرگ و غیرقابل اجرایی در پردیس وجود ندارد، تمامی پروژههای آن قابل اجراست و تنها نیاز به اعتبار و زمان کافی دارد، خوشبختانه با وجود تمام مشکلات موجود روند کاری در ۵ سال گذشته در پردیس مثبت بوده و فعالیت در این شهر به صورت شبانهروز و پیوسته ادامه داشته است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براهمیت استفاده از منابع داخلی شرکت در پیشبرد پروژهها بیان کرد: قطعا پیگیری برای جذب منابع ملی ادامه دارد اما نکته مهم آن است که همه از شرایط خاص کشور مطلع بوده و نمیتوانیم انتظار اتفاق خارقالعادهای را داشته باشیم پس باید تلاش کنیم شرایط لازم برای استفاده از جذب منابع مالی و اعتبارات داخلی در پیشبرد پروژهها فراهم شود.
طاهرخانی در ادامه سخنان خود سازماندهی اقدامات، اخذ مجوزهای لازم و استفاده از روش مناسب در استفاده از منابع داخلی را در تحقق اهداف پردیس امری ضروری دانست و گفت: در این مسیر درخواست ما از پیمانکاران آن است تا به هیچ وجه پروژهای را متوقف نکنند چرا که مخاطبان ما مردم بوده و اقدامات باید به نحو احسن و بدون هیچ توقفی ادامه پیدا کند که من اطمینان دارم در این مسیر موفق خواهیم شد.
طاهرخانی ادامه داد: همه بخش های ذیربط باید در حد توان و بدون کوچکترین سستی موضوعات را پیش برده و مطالعات واقعی مردم را عملی کنند، به طور مثال شرکت عمران شهرهای جدید هیچ وظیفه قانونی در ساخت مدارس در شهرهای جدید نداشت اما بنا بر مسئولیت اجتماعی خود اقدام به احداث انها کرد که انتظار میرود سایر بخشهای نیز اینگونه عمل کنند.
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