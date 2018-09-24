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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان:

تگرگ به ۲۰۰۰ هکتار باغ‌های انگور شاهرود خسارت‌ وارد کرد

تگرگ به ۲۰۰۰ هکتار باغ‌های انگور شاهرود خسارت‌ وارد کرد

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه تگرگ به دو هزار هکتار از باغ‌های انگور شاهرود خسارت زد، گفت: کارخانه کنسانتره این شهر برای خرید انگور خسارت‌دیده کشاورزان آماده است.

سید حسن میرعماد در حاشیه بازدید از کارخانه کنسانتره شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طی بارش باران و تگرگ روزهای اخیر دو هزار هکتار از باغات انگور شاهرود دچار خسارت شد، ابراز داشت: بنا به تصمیم اتخاذشده مقرر شد تا این کارخانه انگورهای درجه‌دو و سه کشاورزان شاهرودی را خریداری کند.

وی بابیان اینکه قیمت‌گذاری انگور یک هزار و ۳۰۰ تومان اعلام‌شده بود، افزود: با افزودن ۱۰۰ تومان به‌عنوان کمک به کشاورزان، کارخانه کنسانتره این انگور را کیلویی یک هزار و ۴۰۰تومان از کشاورزان خریداری خواهد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه کارخانه کنسانتره می‌تواند ۱۰۰تن انگور خسارت‌دیده را از کشاورزان خریداری کند، ابراز داشت: این کارخانه ظرف مدت ۱۰ روز می‌تواند محصول انگور کشاورزان را خریداری و به کنسانتره تبدیل کند.

میرعماد بابیان اینکه هم‌اکنون کشاورزان برای تحویل انگور در محل این کارخانه به‌صف ایستادند، اضافه کرد: با توجه به اینکه باغداران شاهرودی ۱۰ درصد انگور کشور را تولید می‌کنند لذا حمایت از آن‌ها در اولویت جهاد قرار دارد و می‌کوشیم تا مشکلات را برطرف کنیم.

کد مطلب 4411458

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