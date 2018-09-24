سید حسن میرعماد در حاشیه بازدید از کارخانه کنسانتره شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طی بارش باران و تگرگ روزهای اخیر دو هزار هکتار از باغات انگور شاهرود دچار خسارت شد، ابراز داشت: بنا به تصمیم اتخاذشده مقرر شد تا این کارخانه انگورهای درجه‌دو و سه کشاورزان شاهرودی را خریداری کند.

وی بابیان اینکه قیمت‌گذاری انگور یک هزار و ۳۰۰ تومان اعلام‌شده بود، افزود: با افزودن ۱۰۰ تومان به‌عنوان کمک به کشاورزان، کارخانه کنسانتره این انگور را کیلویی یک هزار و ۴۰۰تومان از کشاورزان خریداری خواهد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه کارخانه کنسانتره می‌تواند ۱۰۰تن انگور خسارت‌دیده را از کشاورزان خریداری کند، ابراز داشت: این کارخانه ظرف مدت ۱۰ روز می‌تواند محصول انگور کشاورزان را خریداری و به کنسانتره تبدیل کند.

میرعماد بابیان اینکه هم‌اکنون کشاورزان برای تحویل انگور در محل این کارخانه به‌صف ایستادند، اضافه کرد: با توجه به اینکه باغداران شاهرودی ۱۰ درصد انگور کشور را تولید می‌کنند لذا حمایت از آن‌ها در اولویت جهاد قرار دارد و می‌کوشیم تا مشکلات را برطرف کنیم.