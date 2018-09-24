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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

پوستری که در فضای مجازی منتشر شده متعلق به شهرداری نیست

پوستری که در فضای مجازی منتشر شده متعلق به شهرداری نیست

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران توضیحاتی را درباره یک پوستر که در فضای مجازی منتشر و به شهرداری منسوب شده ارایه کرد و گفت: اساسا اصلاً چنین تبلیغی روی بیلبوردهای شهر وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی، در توضیح پوستری که در فضای مجازی دست به دست می شود و آن را به زیباسازی شهرداری تهران منسوب کرده اند، اظهار کرد: این پوستر که با محتوای از «حجاب تا آزادی؛  ۴۵۰۰ تومان» در یکی از کانال  های تلگرامی منتشر شده به هیچ وجه زیر نظر شهرداری تهران و اداره کل ارشاد طراحی نشده است.

وی با بیان اینکه کانال تلگرامی که اولین بار این پوستر را در فضای مجازی منتشر کرده، هم  اکنون شناسایی شده است، اضافه کرد: اگر لازم باشد پیگیری های مناسب برای علت طراحی و انتشار این پوستر انجام خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه اصلاً چنین تبلیغی روی بیلیبوردهای شهر وجود ندارد، عنوان کرد: در واقع روی بیلبوردی که از آن نام برده شده تصاویری درباره ایام محرم و شهادت اباعبدالله حسین (ع) وجود دارد.

ضرغامی با بیان اینکه سازمان زیبا سازی و وزارت ارشاد تهران تلاش می کند تا اسیر حاشیه ها نشود، گفت: برای هر تبلیغی که در شهر تهران اکران می شود حتما موازین مربوط هم مدنظر قرار می گیرد.

کد مطلب 4411474

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