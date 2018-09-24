پوستری که در فضای مجازی منتشر شده متعلق به شهرداری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی، در توضیح پوستری که در فضای مجازی دست به دست می شود و آن را به زیباسازی شهرداری تهران منسوب کرده اند، اظهار کرد: این پوستر که با محتوای از «حجاب تا آزادی؛ ۴۵۰۰ تومان» در یکی از کانال های تلگرامی منتشر شده به هیچ وجه زیر نظر شهرداری تهران و اداره کل ارشاد طراحی نشده است.

وی با بیان اینکه کانال تلگرامی که اولین بار این پوستر را در فضای مجازی منتشر کرده، هم اکنون شناسایی شده است، اضافه کرد: اگر لازم باشد پیگیری های مناسب برای علت طراحی و انتشار این پوستر انجام خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه اصلاً چنین تبلیغی روی بیلیبوردهای شهر وجود ندارد، عنوان کرد: در واقع روی بیلبوردی که از آن نام برده شده تصاویری درباره ایام محرم و شهادت اباعبدالله حسین (ع) وجود دارد.

ضرغامی با بیان اینکه سازمان زیبا سازی و وزارت ارشاد تهران تلاش می کند تا اسیر حاشیه ها نشود، گفت: برای هر تبلیغی که در شهر تهران اکران می شود حتما موازین مربوط هم مدنظر قرار می گیرد.