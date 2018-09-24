کرمان هیچ مشکلی در تامین فراورده های نفتی ندارد

ساناز باغخانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: حضور گسترده مردم کرمان در جایگاههای بنزین باعث بروز صفهای طولانی شده است و این مساله در پی بروز شایعات بی اساس است.

وی تصریح کرد: این تقاضای کاذب می تواند در زمینه تامین سوخت و شارژ جایگاه ها مشکل ساز باشد.

باغخانی گفت: کرمانی ها در ساعت های آینده با هیچ وقفه ای روبرو نخواهند بود و سوخت همه جایگاه های تامین می شود و روند ارسال سوخت به کرمان نیز عادی است و انبارها در وضعیت ذخیره استاندارد قرار دارند.

وی عنوان کرد: انبارهای استان کرمان در کرمان، سیرجان و رفسنجان قرار دارند و روند بارگیری و انتقال سوخت به جایگاههای سوخت با تلاش گسترده به خوبی انجام می شود.