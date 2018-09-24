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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

سخنگوی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان:

کرمان هیچ مشکلی در تامین فراورده های نفتی ندارد

کرمان هیچ مشکلی در تامین فراورده های نفتی ندارد

کرمان - سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان گفت: مردم به شایعات توجه نکنند زیرا استان کرمان هیچ مشکلی در تامین فرآوده های نفتی مورد نیاز مردم ندارد.

ساناز باغخانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: حضور گسترده مردم کرمان در جایگاههای بنزین باعث بروز صفهای طولانی شده است و این مساله در پی بروز شایعات بی اساس است.

وی تصریح کرد: این تقاضای کاذب می تواند در زمینه تامین سوخت و شارژ جایگاه ها مشکل ساز باشد.

باغخانی گفت: کرمانی ها در ساعت های آینده با هیچ وقفه ای روبرو نخواهند بود و سوخت همه جایگاه های تامین می شود و روند ارسال سوخت به کرمان نیز عادی است و انبارها در وضعیت ذخیره استاندارد قرار دارند.

وی عنوان کرد: انبارهای استان کرمان در کرمان، سیرجان و رفسنجان قرار دارند  و روند بارگیری و انتقال سوخت به جایگاههای سوخت با تلاش گسترده به خوبی انجام می شود.

کد مطلب 4411481

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