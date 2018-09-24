عکس پخش شده از تابلو خیابان شهید «باهنر» در فضای مجازی ساختگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی فیروز آبادی بعد از ظهر دوشنبه با اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تصویر که بر روی عکس گرفته شده از بیلبورد ماه محرم با مضمون « شکیبایی- صبر، پایداری- ایثار در مدرسه حسینی» بوده و مدتی است در سه راه « یاسر» ، نبش خیابان « همایون فر» نصب شده است با استفاده از نرم افزار فتو شاپ و بازی های رسانه ایی به صورت بیلبوردی غیر اخلاقی در فضای مجازی منتشر شده و وجود خارجی ندارد.

وی از شهروندان خواست با هوشیاری و دقت مطالب مطرح شده در فضای مجازی را رصد کنند و با ارتقاء سواد رسانه ایی خود از بازنشر این اکاذیب خودداری نمایند و به افراد فرصت طلب و سودجو اجازه فعالیت ندهند .