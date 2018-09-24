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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران:

عکس پخش شده از تابلو خیابان شهید «باهنر» در فضای مجازی ساختگی است

عکس پخش شده از تابلو خیابان شهید «باهنر» در فضای مجازی ساختگی است

شمیرانات- مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران گفت: عکس تابلو خیابان شهید «باهنر» که منجر به حاشیه سازی درفضای رسانه ای شده است، ساختگی بوده و وجود خارجی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی فیروز آبادی بعد از ظهر دوشنبه با اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تصویر که بر روی عکس گرفته شده از بیلبورد ماه محرم با مضمون « شکیبایی- صبر، پایداری- ایثار در مدرسه حسینی» بوده و مدتی است در سه راه « یاسر» ، نبش خیابان « همایون فر» نصب شده است با استفاده از نرم افزار فتو شاپ و بازی های رسانه ایی به صورت بیلبوردی غیر اخلاقی در فضای مجازی منتشر شده و وجود خارجی ندارد.

وی از شهروندان خواست با هوشیاری و دقت مطالب مطرح شده در فضای مجازی را رصد کنند و با ارتقاء سواد رسانه ایی خود از بازنشر این اکاذیب خودداری نمایند و به افراد فرصت طلب و سودجو اجازه فعالیت ندهند .

کد مطلب 4411498

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