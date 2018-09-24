حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های ورزشی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر امروز دوشنبه در جلسه مسئولین و روسای هیات های ورزشی شهرستان ویژه مرند گفت: از ۲۹ آبان تا ۱۰ آذر درتمامی رشته های ورزشی در رده سنی ۱۲سال الی ۱۵ سال مسابقه انتخابی به صورت المپیاد با هدف رصد رتبه ورزشکاران درسطح استان و شهرستان و تقسیم صحیح بودجه برای ورزش هر شهرستان برگزارخواهد شد.

وی افزود: بخش خصوصی اگر در زمینه ورزشی سرمایه گذاری کند و مسائل مالی آن توسط اداره ورزش وجوانان شهرستان تائید شود، مالیات هزینه های شکل گرفته بخش خصوصی کسر خواهد شد که این اقدام درجهت حمایت از بخش خصوصی در حوزه ورزش هست .

بهتاج، تاسیس هنرستان تربیت بدنی شهرستان مرند را گامی بزرگ در جهت شناسایی صحیح پتانسیل های ورزشی دانست.

افزایش بیمه ورزشی شهرستان مرند

یحیوی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند نیز در این جلسه گفت: در طی سال جاری با حمایت و همکاری هئیت های ورزشی شناسه ورزشی جمع آوری شده است که این عمل باعث جمع آوری بانک اطلاعات از هئیت های ورزشی میشود و نتیجه تقسیم بودجه مشکل کمتری بوجود می آید.

وی درادامه به تبدیل اسناد ورزشی اشاره کرد وگفت: در طی سال جاری اسناد و اماکن ورزشی به اسناد رسمی تبدیل شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند در ادامه به افزایش بیمه ورزشی این شهرستان اشاره کرده، افزود: در طی شش ماه اول سال جاری بیمه ورزشی ورزشکاران شهرستان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

یحیوی افزود: پایگاه استعدادیابی در شهرستان مرند ایجاد شده است که با حمایت مسئولین استانی در طی سال جاری جشنواره استعدادیابی برای اولین بار در سطح استان در شهرستان مرند برگزارخواهد شد.