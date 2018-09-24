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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ خبر داد:

پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران در مازندران

پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران در مازندران

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت: کشاورزان مازندرانی بیش از ۹۵ درصد از مطالبات تحویل گندم مازاد بر مصرف خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری اظهار داشت: با پیگیری های بهزعمل آمده تاکنون هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال از مطالبات کشاورزان گندمکار استان مازندران به حساب آنها واریز شد و مابقی آن به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال در صف انتظار پرداخت است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت: با این میزان پرداختی تاکنون بیش از ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شد و در سالجاری ۸۶ هزار و ۸۶۰ تن گندم به ارزش ۱۱۶۱ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال از کشاورزان گندمکار استان مازندران خریداری شد.

کد مطلب 4411510

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